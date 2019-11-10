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Названа десятка самых пьющих стран мира

11.11.2019 10:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Названа десятка самых пьющих стран мира

фото: news.day.az

Беларусь в нее не вошла.

Лидером антирейтинга стала Литва, жители которой, согласно ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце", пьют в среднем 12,3 л алкоголя в год.

В пятерку самых пьющих стран вошли также Австрия, Франция, Чехия и Люксембург, отмечает РБК.

Россия  расположилась на седьмом месте с показателем 11,1 литра.

Ранее эксперты ВОЗ назвали Литву самой пьющей европейской страной.

 
 
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