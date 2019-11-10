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Названа десятка самых пьющих стран мира
11.11.2019 10:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.day.az
Беларусь в нее не вошла.
Лидером антирейтинга стала Литва, жители которой, согласно ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце", пьют в среднем 12,3 л алкоголя в год.
В пятерку самых пьющих стран вошли также Австрия, Франция, Чехия и Люксембург, отмечает
Россия расположилась на седьмом месте с показателем 11,1 литра.
Ранее эксперты ВОЗ назвали Литву самой пьющей европейской страной.
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Беларусь в нее не вошла.
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