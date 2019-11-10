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Помощник Президента Беларуси – инспектор по Могилевской области Михаил Русый проведет прием граждан 14 ноября в облисполкоме

11.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Помощник Президента Беларуси – инспектор по Могилевской области Михаил Русый проведет прием граждан 14 ноября в облисполкомеВ Могилевском областном исполнительном комитете 14 ноября с 9.00 прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Михаил Иванович Русый.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: (80222) 32 67 21, 32 71 53.

Место проведения: управление  по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского областного исполнительного комитета (ул. Первомайская, д.71, вход с площади Ленина).

 
 
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В Могилевском областном исполнительном комитете 14 ноября с 9.00 прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить помощник...
 
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