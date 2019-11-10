Помощник Президента Беларуси – инспектор по Могилевской области Михаил Русый проведет прием граждан 14 ноября в облисполкоме

В Могилевском областном исполнительном комитете 14 ноября с 9.00 прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Михаил Иванович Русый.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: (80222) 32 67 21, 32 71 53.
Место проведения: управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского областного исполнительного комитета (ул. Первомайская, д.71, вход с площади Ленина).