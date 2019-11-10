12 ноября с 10.00 до 11.00 на «прямой линии» «Гомельскай праўды» – прокурор области Виктор Николаевич МОРОЗОВ. Задать вопросы можно по телефону в Гомеле 8 (0232) 33-26-89, а также прислать на электронный адрес gp@gp.by c пометкой «Прямая линия».
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12 ноября на «прямой линии» «ГП» – прокурор области Виктор Морозов
11.11.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
12 ноября с 10.00 до 11.00 на «прямой линии» «Гомельскай праўды» – прокурор области Виктор Николаевич МОРОЗОВ. Задать вопросы можно по телефону в Гомеле 8 (0232) 33-26-89, а также прислать на электронный адрес gp@gp.by c пометкой «Прямая линия».
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12 ноября с 10.00 до 11.00 на «прямой линии» «Гомельскай праўды» – прокурор области Виктор Николаевич МОРОЗОВ. Задать вопросы можно по телефону в...
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