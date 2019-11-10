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Досрочное голосование пройдет с 12 по 16 ноября

11.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Досрочное голосование пройдет с 12 по 16 ноября

Проголосовать досрочно можно будет с 12 по 16 ноября включительно.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдут в стране 17 ноября. Если избиратель по каким-либо причинам не может проголосовать в день выборов, он может сделать это заранее.

Досрочное голосование в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь пройдет с 12 по 16 ноября текущего года включительно. Так, согласно статье 53 Избирательного Кодекса Республики Беларусь, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, вправе не ранее чем за пять дней до выборов заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей, которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту их жительства. Официального подтверждения причин невозможности избирателя, участника референдума прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.

Досрочно проголосовать можно с 12 по 16 ноября текущего года включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 на избирательных участках.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, удостоверяющий личность.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

 
 
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Проголосовать досрочно можно будет с 12 по 16 ноября включительно. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
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