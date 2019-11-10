В выборах членов Совета Республики Национального собрания от Минской области приняли участие депутаты местных Советов базового уровня. Заседание прошло 7 ноября в городе Молодечно.

На мероприятии также присутствовали члены президиума областного Совета депутатов, представители облисполкома, органов республиканского руководства, почетные граждане Минщины, председатели райисполкомов.

Кандидатами от Минской области были зарегистрированы восемь человек. Столько мест предусмотрено в верхней палате Парламента от каждой области и города Минска, еще восемь назначает Глава государства.

Каждый кандидат рассказал свою программу будущей деятельности. Участники заседания имели возможность высказать свое мнение в поддержку того или иного претендента. Затем состоялось тайное голосование.

Итак, Минскую область в Совете Республики будут представлять генеральный директор ОАО “Беларуськалий” Иван Головатый, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Олег Суконко, депутат Палаты представителей Валерий Гайдукевич, начальник главного управления юстиции Миноблисполкома Александр Бачило, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов Елена Зябликова, директор средней школы №14 города Молодечно Калина Капуцкая, генеральный директор агрокомбината “Дзержинский” Владимир Лукьянов, председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко поздравил избранных членов Совета Республики, назвав их миссию почетной и ответственной, и выразил уверенность в том, что новый состав членов Совета Республики сохранит взаимодействие законодательной и исполнительной власти.

М.МЕРКУЛЬ.

На фото: Анатолий Исаченко и вновь избранные члены Совета Республики от Минской области.