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В Колумбии врачи ошиблись и чуть не похоронили живого пациента

11.11.2019 10:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городе Барранкилья (Колумбия) медики признали мертвым еще живого на тот момента пациента. Об этом пишет ресурс 7news.com.au.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

80-летний мужчина по имени Канделарио Гутьеррес Эрнандес (Candelario Gutierrez Hernandez) некоторое время находился в больнице из-за проблем с дыхательной системой. Его смерть констатировали в 7 часов утра, семье погибшего выдали свидетельство о случившемся.

Позже его дочь рассказала местным СМИ, что тело Эрнандеса «оставили в специальном мешке в больнице». Около трех часов дня семья позвонила в похоронное бюро. Но гробовщики тогда сообщили, что Эрнандес все еще жив. Прибывшие на место медики это подтвердили. Мужчина скончался только в пол седьмого вечера того же дня.

Больница, выдавшая преждевременное свидетельство о смерти пациента, пока официально не прокомментировала инцидент. Планирует ли семья Эрнандеса обращаться в суд пока также не сообщается.

 
 
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Больница, выдавшая преждевременное свидетельство о смерти пациента, пока официально не прокомментировала инцидент.
 
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