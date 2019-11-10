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ЧП на Слуцком сыркомбинате: женщина травмировала руку

11.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

ЧП на Слуцком сыркомбинате: женщина травмировала руку

В пятницу, 8 ноября, в одном из цехов Слуцкого сыродельного комбината произошло ЧП – сотруднице на производстве зажало руку.

По информации SlutskGorod, женщина получила перелом. Очевидцами происшествия стали работники, которые оказали первую помощь пострадавшей.

Как пояснил Руслан Лукашенко, первый заместитель генерального директора Слуцкого сыродельного комбината, по предварительным данным, женщина нарушила правила техники безопасности. Сейчас по этому делу ведётся проверка.

Оперативно получить комментарий в Следственном комитете не удалось.


Slutsk-Gorod.by
Фото: rg.ru

 
 
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В пятницу, 8 ноября, в одном из цехов Слуцкого сыродельного комбината произошло ЧП – сотруднице предприятия зажало руку станком во время работы....
 
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