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Не слишком холодно, но ветрено и с дождями – погода в Горках

11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Длинные выходные позади, впереди — большая рабочая неделя. Судя по прогнозам, она будет не слишком холодной, ветреной и немножко дождливой.

 

Не слишком холодно, но ветрено и с дождями – погода в Горках

 

Сегодня будет относительно тепло — до +10 °С, — однако пасмурно и сдождем.

12 ноября похолодает до +5 °С, а вечером ожидается сильный ветер.

В среду, 13 ноября, столбик термометра опять поднимется до плюс 10, будет облачно с прояснениями.

14 ноября солнце и ветер останутся, но похолодает до +7 °С.

Пятница 15 ноября принесет пасмурную погоду, туман и температуру около +5 °С.


 
 
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  Длинные выходные позади, впереди — большая рабочая неделя. Судя по прогнозам, она будет не слишком холодной, ветреной и немножко дождливой.     Сегодня будет...
 
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