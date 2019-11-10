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Не слишком холодно, но ветрено и с дождями – погода в Горках
11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Длинные выходные позади, впереди — большая рабочая неделя. Судя по прогнозам, она будет не слишком холодной, ветреной и немножко дождливой.
Сегодня будет относительно тепло — до +10 °С, — однако пасмурно и сдождем.
12 ноября похолодает до +5 °С, а вечером ожидается сильный ветер.
В среду, 13 ноября, столбик термометра опять поднимется до плюс 10, будет облачно с прояснениями.
14 ноября солнце и ветер останутся, но похолодает до +7 °С.
Пятница 15 ноября принесет пасмурную погоду, туман и температуру около +5 °С.
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Длинные выходные позади, впереди — большая рабочая неделя. Судя по прогнозам, она будет не слишком холодной, ветреной и немножко дождливой. Сегодня будет...
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