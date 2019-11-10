Не слишком холодно, но ветрено и с дождями – погода в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

Длинные выходные позади, впереди — большая рабочая неделя. Судя по прогнозам, она будет не слишком холодной, ветреной и немножко дождливой.







Сегодня будет относительно тепло — до +10 °С, — однако пасмурно и сдождем.

12 ноября похолодает до +5 °С, а вечером ожидается сильный ветер.

В среду, 13 ноября, столбик термометра опять поднимется до плюс 10, будет облачно с прояснениями.

14 ноября солнце и ветер останутся, но похолодает до +7 °С.

Пятница 15 ноября принесет пасмурную погоду, туман и температуру около +5 °С.