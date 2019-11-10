Невезучий Леонардо. Как Ди Каприо к «Оскару» шел

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Премия Американской киноакадемии — или просто «Оскар» — ни в коей степени не является мерилом значимости актеров, но в целом почетна. За 90-летнюю историю награды случалось всякое. Кто-то получал заветный приз не один раз (у Кэтрин Хепбёрн 4 «Оскара»), кто-то даже не номинировался на него (например, Арнольд Шварценеггер, которого знает и любит, пожалуй, весь мир), а кто-то номинировался и не получал — как Питер О’Тул, у которого было восемь безуспешных попыток стать лауреатом. К последней категории более двух десятилетий относился и Леонардо Ди Каприо.

Будущий актер родился 11 ноября 1974 года и уже в середине 80-х начал сниматься в рекламных роликах, а также в различных сериалах — в том числе и в достаточно известных вроде «Санта-Барбары». Дебютировал в кино в 17 лет — в комедийном фильме ужасов «Зубастики-3», но дальше его карьера развивалась достаточно ровно и предсказуемо. Сейчас у него почти полсотни ролей в разных картинах, причем тех, которые, как говорится, на слуху — вроде «Титаника», «Авиатора», «Волка с Уолл-стрит», «Великого Гэтсби» или фильмов Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» и «Однажды… в Голливуде». Ди Каприо не раз получал престижные награды. Например, у него целая коллекция «Золотых глобусов», но вот с «Оскаром» его отношения были весьма сложными. Эта ситуация даже породила уйму мемов, в которых обыгрывалась невезучесть актера на главной кинопремии мира. АиФ.ru рассказывает, как Леонардо Ди Каприо пытался покорить своенравный приз.

«Что гложет Гилберта Грэйпа» (1993)

Номинация: лучший актер второго плана

Вскоре после третьих «Зубастиков» карьера Ди Каприо пошла на взлет, и в 1993-м вышло два фильма с его участием. В биографической драме «Жизнь этого парня» он сыграл главную роль, а его партнером был Роберт Де Ниро. Ну а вторым была драма «Что гложет Гилберта Грэйпа», поставленная режиссером Лассе Халльстрёмом по книге Питера Хеджеса. В этой картине роль собственно Гилберта досталась Джонни Деппу, а вот Ди Каприо за роль умственно отсталого брата главного героя получил свои первые номинации — и на «Золотой глобус», и на «Оскар». Но в соперники ему достались, например, Рэйф Файнс («Список Шиндлера») и Джон Малкович («На линии огня»), а победил в том году Томми Ли Джонс («Беглец»).

«Титаник», 1997

Номинации: нет

Почему режиссер «Титаника» не стал «спасать» главного героя? Подробнее

В фильме Джеймса Кэмерона Ди Каприо сыграл главную мужскую роль — бродягу и художника Джека Доусона, который оказался на злополучном корабле, где познакомился с девушкой из высшего общества Розой (Кейт Уинслет). История их любви поразила зрителей, фильм стал рекордсменом проката ($1,7 млрд в то время, после повторного проката выручка была доведена до $2,1 млрд) на целое десятилетие, а над несчастной судьбой Джека плакали все женщины планеты. Но не американские киноакадемики. «Титаник» получил 14 номинаций на «Оскар» и выиграл 11 из них, но Ди Каприо оказался за бортом награды. Его даже не номинировали, и это обстоятельство до сих пор не получило никакого объяснения. Ди Каприо обиделся, на церемонию не пришел, и вроде бы именно за этот демарш академики много лет не выбирали его победителем.

«Авиатор», 2004

Номинация: лучший актер

Но номинации на «Оскар» в карьере Ди Каприо случались и после конфуза с «Титаником». В 2004-м он мог бы получить премию за роль знаменитого предпринимателя, пионера авиации и режиссера Говарда Хьюза в биографической ленте Мартина Скорсезе. Фильм, кстати, выдвигался сразу в одиннадцати категориях, но получил в итоге лишь пять статуэток, из которых лишь одна не была технической (Кейт Бланшетт стала лучшей актрисой второго плана).

«Кровавый алмаз», 2006

Номинация: лучший актер

Фильм Эдварда Цвика о контрабанде алмазов во время гражданской войны в Сьерра-Леоне в конце 90-х не особо понравился критикам, в прокате провалился (сборы составили $177 млн при 100-миллионом бюджете), зато получил пять номинаций на «Оскар», среди которых были две актерские. И одна из них могла принести награду исполнившему главную роль Ди Каприо. Но снова не сложилось. В 2004-м он уступил Джейми Фоксу, а теперь — Форесту Уитакеру (за фильм «Последний король Шотландии»).

«Волк с Уолл-стрит», 2013

Номинации: лучший актер, лучший фильм

С Мартином Скорсезе Ди Каприо вообще работал часто, и история брокера Джордана Белфорта, положенная в основу этой картины, принесла актеру сразу две номинации на «Оскар». Одна, разумеется, по основной специальности, то есть за главную роль. А вторая — продюсерская, то есть категория «лучший фильм». Впрочем, «Волк с Уолл-Стрит», который был выдвинут на соискание пяти «Оскаров», не получил ни одной. Возможно, из-за Ди Каприо.

«Выживший», 2015

Номинация: лучший актер

Вестерн Алехандро Г. Иньярриту снят по одноимённому роману Майкла Панке и основан на биографии жившего в начале XIX века маунтинмена Хью Гласса. Именно его роль и сыграл Ди Каприо, причем актеру пришлось очень нелегко. Например, в фильме были сцены противоборства с голодной медведицей. Эти трудности, кстати, дали поводы для многочисленных шуток — мол, на что ещё способен актер ради «Оскара»? Но его усилия наконец-то не пропали напрасно — он выиграл статуэтку, и его фанаты по всему миру вздохнули с облегчением. Впрочем, Ди Каприо, похоже, не собирается на этом успокаиваться. В этом году он, видимо, снова будет номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме Тарантино «Однажды… в Голливуде». Выиграть, правда, ему будет сложно. В соперниках у него Хоакин Феникс, которого сейчас называют самым вероятным лауреатом, — «Джокер» Тодда Филлипса всех очень впечатлил.