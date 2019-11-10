Минчане стали меньше курить там, где нельзя

За январь–сентябрь 2019 года привлекли к ответственности 904 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 3137 рублей.
За тот же период в прошлом году - 2101 нарушитель, сумма штрафов составила 5838 рублей.
«Это положительная тенденция. Следует учесть, что Декретом Президента Республики Беларусь от 24 января 2019 года № 2, который вступил в силу 27 июля, расширен перечень мест, где потребление табачных изделий, а также электронных систем курения запрещено. Но это не вызвало всплеска нарушений, а наоборот», - сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Сергея Папкова.