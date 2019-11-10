Минчане стали меньше курить там, где нельзя

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За январь–сентябрь 2019 года привлекли к ответственности 904 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 3137 рублей.

За тот же период в прошлом году - 2101 нарушитель, сумма штрафов составила 5838 рублей.