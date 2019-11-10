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Премьер Польши: Поддерживающие "Северный поток" страны ЕС финансируют российскую армию
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением о том, что страны Евросоюза, поддержавшие проект строительства газопровода "Северный поток-2", фактически оплачивают новые вооружения для российской армии.
Интервью с ним опубликовала в воскресенье британская газета Financial Times.
"Как без обиняков говорят многие люди, благодаря "Северному потоку - 2" на европейские деньги Россия закупает новые вооружения, - сказал Моравецкий. - Так что меня очень разочаровывает тот факт, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых государств - членов ЕС".
Он также подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который на прошлой неделе в интервью журналу The Economist констатировал, что Североатлантический альянс находится в состоянии "смерти мозга", добавив, что не уверен в приверженности всех его членов пятой статье устава НАТО. В ней сформулирован принцип коллективной обороны.
"Я полагаю, что сомнения президента Макрона могут заставить других союзников задуматься о том, что, возможно, Франция сама сомневается по поводу соблюдения [принципа коллективной обороны]. Я все же надеюсь, что мы по-прежнему можем рассчитывать на выполнение Францией ее обязательств", - отметил Моравецкий, который также раскритиковал Макрона за его стремление вести диалог с Москвой и тот факт, что Париж, в отличие от Варшавы, не выполняет своих обязательств перед НАТО направлять не менее 2% ВВП страны на нужды обороны.
"Мы полностью поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, однако Россия - не мирная страна и довольно агрессивна ко всем вокруг нее, - изложил свою позицию польский премьер. - Мне не кажется, что солидарность членов Евросоюза должна быть настолько важна для европейских лидеров, чтобы мы закрывали глаза на опасения других партнеров по ЕС по поводу России".
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением о том, что страны Евросоюза, поддержавшие проект строительства газопровода "Северный поток-2",...
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