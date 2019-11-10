ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер Польши: Поддерживающие "Северный поток" страны ЕС финансируют российскую армию

11.11.2019 10:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением о том, что страны Евросоюза, поддержавшие проект строительства газопровода "Северный поток-2", фактически оплачивают новые вооружения для российской армии.

Интервью с ним опубликовала в воскресенье британская газета Financial Times.

"Как без обиняков говорят многие люди, благодаря "Северному потоку - 2" на европейские деньги Россия закупает новые вооружения, - сказал Моравецкий. - Так что меня очень разочаровывает тот факт, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых государств - членов ЕС".

Он также подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который на прошлой неделе в интервью журналу The Economist констатировал, что Североатлантический альянс находится в состоянии "смерти мозга", добавив, что не уверен в приверженности всех его членов пятой статье устава НАТО. В ней сформулирован принцип коллективной обороны.

"Я полагаю, что сомнения президента Макрона могут заставить других союзников задуматься о том, что, возможно, Франция сама сомневается по поводу соблюдения [принципа коллективной обороны]. Я все же надеюсь, что мы по-прежнему можем рассчитывать на выполнение Францией ее обязательств", - отметил Моравецкий, который также раскритиковал Макрона за его стремление вести диалог с Москвой и тот факт, что Париж, в отличие от Варшавы, не выполняет своих обязательств перед НАТО направлять не менее 2% ВВП страны на нужды обороны.


"Мы полностью поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, однако Россия - не мирная страна и довольно агрессивна ко всем вокруг нее, - изложил свою позицию польский премьер. - Мне не кажется, что солидарность членов Евросоюза должна быть настолько важна для европейских лидеров, чтобы мы закрывали глаза на опасения других партнеров по ЕС по поводу России".
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением о том, что страны Евросоюза, поддержавшие проект строительства газопровода "Северный поток-2",...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цифровая гигиена и информационная безопасность. Интервью с начальником отдела «К» УВД облисполкома Сергеем Черняком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика