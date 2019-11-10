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Министр экономики надеется на «более взвешенную оценку» от МВФ

11.11.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В своих прогнозах роста беларуской экономики международные эксперты учитывают пессимистические сценарии.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр экономики Дмитрий Крутой, передает "Белсат".

«Они [международные эксперты. – Ред. Belsat.eu] берут самые негативные, пессимистические сценарии, учитывая, что у нас на следующей год пока нет договоренностей по цене на газ и по вопросу возмещения налогового маневра», – заявил глава Министерства экономики.

Дмитрий Крутой отметил, что на прошлой неделе в Беларуси работала миссия МВФ. Стороны обменялись сведениями о параметрах в денежно-кредитной, финансовой сфере, макроэкономических показателях.

«Думаю, у них будет в ближайшее время опубликована более взвешенная оценка о росте нашей экономики», – считает министр.


Глава Беларуси подписал указы № 401 и 402, которыми утвердил параметры прогноза социально-экономического развития и основных направлениях денежно-кредитной политики страны на 2020 год. Ключевыми показателями эффективности работы правительства на следующий год названы рост ВВП на 2,8%, экспорта товаров и услуг – на 3,6%, реальных располагаемых денежных доходов населения – на 2,4%.

Международный валютный фонд (МВФ) и Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозируют замедление экономического роста Беларуси. Так, МВФ в обновленном 15 октября прогнозе резко ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси в 2020 году – до 0,3% с 2,2%. По сравнению с апрельским обзором также снижена оценка роста беларуской экономики в 2019 году – с 1,8% до 1,5%.
 
 
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В своих прогнозах роста беларуской экономики международные эксперты учитывают пессимистические сценарии.
 
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