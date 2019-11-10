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За пользование пластиковой упаковкой придется платить больше

11.11.2019 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси хотят поднять плату за обращение с отходами пластиковой упаковки.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров. Оно продлится с 11 по 21 ноября на Правовом форуме, пишет reform.by

Документом вносятся изменения в постановление Совмина от 31 июля 2012 года, которым были установлены размеры платы, вносимой производителями и поставщиками за организацию сбора обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки. Ее получает оператор вторичных ресурсов.

Сейчас производители и поставщики платят за одну тонну изделий для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс, а также за пробки, крышки, колпаки и другие упаковочные средства из пластмасс 180 рублей. После вступления в силу постановления размер платы составит 360 рублей. При этом плата за биоразлагаемую упаковку составит 90 рублей за тонну.


Минжилкомхоз в обосновании к проекту постановления полагает, что увеличение платы будет стимулировать производителей и поставщиков переходить на упаковку из стекла, бумаги или биоразлагаемую. Плата за нее не увеличивается. Также они получат стимул для внедрения собственной системы сбора и переработки отходов, которая является альтернативой плате оператору вторичных ресурсов.

В случае принятия постановление должно вступить в силу с 1 января 2020 года.
 
 
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В Беларуси хотят поднять плату за обращение с отходами пластиковой упаковки.
 
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