За пользование пластиковой упаковкой придется платить больше

reform.by На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров. Оно продлится с 11 по 21 ноября на Правовом форуме, пишет





Документом вносятся изменения в постановление Совмина от 31 июля 2012 года, которым были установлены размеры платы, вносимой производителями и поставщиками за организацию сбора обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки. Ее получает оператор вторичных ресурсов.





Сейчас производители и поставщики платят за одну тонну изделий для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс, а также за пробки, крышки, колпаки и другие упаковочные средства из пластмасс 180 рублей. После вступления в силу постановления размер платы составит 360 рублей. При этом плата за биоразлагаемую упаковку составит 90 рублей за тонну.









Минжилкомхоз в обосновании к проекту постановления полагает, что увеличение платы будет стимулировать производителей и поставщиков переходить на упаковку из стекла, бумаги или биоразлагаемую. Плата за нее не увеличивается. Также они получат стимул для внедрения собственной системы сбора и переработки отходов, которая является альтернативой плате оператору вторичных ресурсов.





В случае принятия постановление должно вступить в силу с 1 января 2020 года.