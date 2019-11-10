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Выборы в глубинке: «Люди настолько зашуганы, что боятся руку подать»

11.11.2019 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидаты в депутаты из регионов рассказали «Салідарнасці» об особенностях проведения парламентских выборов в современной Беларуси.

Выборы в глубинке: «Люди настолько зашуганы, что боятся руку подать»
Лысенков: Приходится объяснять, что скоро парламентские выборы – и не в следующем году, а через несколько недель

Индивидуальный предприниматель и член «Говори правду» Николай Лысенков баллотируется по Столбцовскому избирательному округу №70. Во время предвыборной кампании его впечатлила аполитичность избирателей:

– И что интересно: мне показалось, что в Минске люди более аполитичны. Я помогал своим коллегам по «Говори правду» собирать подписи в Минске. Ходил по девятиэтажкам на улице Космонавтов – с одного подъезда удавалось собрать максимум одну-две подписи. Говоришь о выборах – просто закрывают дверь, ни здрасьте ни досвидания. Или видишь: свет включился, человек посмотрел в глазок и не открыл.

В Столбцовском и Несвижском районах люди более открыты, готовы тебя выслушать. В такой ситуации даже уважаешь мнение тех, кто говорит: раз ты оппозиционер, я за тебя подпись не поставлю.

Люди живут в своем мире. Приходится объяснять, что скоро парламентские выборы – и не в следующем году, а через несколько недель. Объяснять, какие функции у депутата, что он не может отремонтировать улицу или остановку – на черта нам тогда местная власть?

Хотя людей можно понять: что, надеяться на председателя райисполкома, которого они не избирают, и который от них не зависит?

Основной пункт моей предвыборной программы – местное самоуправление. Хочу, чтобы главу района выбирали мы сами, жители района. И, кстати, все без исключения, с кем я общался, поддерживают эту идею. Даже чиновники.

От власти в округе идет начальник РОВД. На улицы общаться с людьми он не выходят. Ему организовывают встречи в трудовых коллективах, но скрывают где и когда они состоятся. Опасаются, чтобы ни я, ни кто-то другой там не выступил.

Если честно, кампания проходит тихо. Если бы не мои пикеты и посты в Фейсбуке, люди бы и не знали, что в Столбцах выборы идут. Хотя многие об этом даже сейчас не догадываются.



Коронкевич: Люди боятся что-нибудь сказать – это будет воспринято как выступление против власти

Пенсионер и член Партии БНФ Валерий Коронкевич баллотируется по Кричевскому избирательному округу № 83, который объединяет Климовичский, Кричевский, Хотимский и Чериковский районы. Он рассказал «Салідарнасці», что некоторые ему советуют не активничать:

– Несмотря на в целом хорошее отношение, люди, конечно, не верят в мою победу. Говорят: Михалыч, ты как камикадзе хочешь авианосец подорвать, но ничего не получится. Некоторые просто жалеют: куда ты лезешь.

Недавно встретил начальника орготдела райисполкома: чего ты лезешь, дай нам поруководить. Я ему ответил: вам дай спички, вы и хату спалите. И ведь палят.

Люди настолько запуганы, зажаты, зашуганы, что некоторые даже боятся руку подать. Боятся что-нибудь сказать – потому что это будет воспринято как выступление против власти.

Контрактная система привела к тому, что люди фактически живут при крепостном праве.

Я участник народного театра и хотел организовать встречи с избирателями вместе с концертами – привлечь коллег по театру, артистов эстрады. Так их вызвали и предупредили: примете участие – будете уволены.

Я родился и вырос в Гродненской области, а уже 35 лет живу на границе с Россией. Жизнь людей здесь, конечно, не такая благополучная, как на Гродненщине. Не потому что люди не хотят работать, а потому что нет работы, людей не учат вести хозяйство, проявлять инициативу.

Если бы не выездки на заработки в Россию – район давным-давно погиб бы. В Хотимском районе около 10 тысяч населения и полторы тысячи из них работает в России. Люди привозят домой деньги, кормят семьи, а их тунеядцами считают – это неправильно.

Почему я участвую в выборах? Чтобы дать людям искорку надежды. Нужно людей поддержать, чтобы они не разочаровались в этой жизни, вышли из потерянного состояния. Рано или поздно это закончится. Уверен: дай людям свободу и демократию, и мы горы перевернем, еще получше чем китайцы. Некоторые и говорят: Михалыч, спасибо, что хоть ты нас защищаешь.
 
Теги: Минск
 
 
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Кандидаты в депутаты из регионов рассказали «Салідарнасці» об особенностях проведения парламентских выборов в современной Беларуси.
 
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