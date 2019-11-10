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Лукашенко хочет договориться с австрийцами на 250 млн евро

11.11.2019 09:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе визита Лукашенко в Австрию планируется подписание документов на 250 млн евро, об этом сообщила в программе «Главный эфир» беларусского телевидения посол нашей страны в Вене Елена Купчина. К визиту президента будет приурочен двухсторонний бизнес-форум.

«Сення больш за 200 беларускіх і аўстрыйскіх удзельнікаў зарэгістраваліся, але я ўпэўненая, што гэта будзе значна большая лічба, калі гэты форум будзе адкрывацца. Прымекравана падпісанне шэрагу двухваковых дакументаў: пагадненняў як камерцыйнай, так і некамерцыйнай накіраванасці. Я б хацела асабліва адзначыць новыя дамоўленасці аб супрацоўніцтве ў галіне энергетыкі, зяленай энергетыкі, а таксам новыя перспектывы ў галіне навукі і тэхналогіі», — сказала Елена Купчина.

В ходе визита запланированы официальные переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, а также главной парламента Вольфгангом Соботкой. С лидером победившей на выборах Австрийской народной партии Себастьяном Курцем президент Беларуси проведет неформальный ужин, пишет reform.by.


В ходе визита будут обсуждаться различные вопросы, в том числе продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также политические вопросы: ситуацию в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате «Восточного партнерства», охрану окружающей среды.

«Нашыя дачыненні, на мой погляд, можно ахарактарызваць двума словамі: гэта сапраўды партнерства, як вы сказалі, і добрасуседства, хоць мы і непасрэдна не з’яўляемся суседзямі. Аўстрыя — гэта тая краіна, якая ўвесь час выказвае гатоўнась для канструктыўнага і паважліваого дыялога з нашай краінай», — отметила Елена Купчина.
 
 
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В ходе визита Лукашенко в Австрию планируется подписание документов на 250 млн евро, об этом сообщила в программе «Главный эфир» беларусского телевидения посол...
 
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