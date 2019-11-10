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"Где дороги, с*ки?": Жители Городка добиваются у властей ремонта улиц

11.11.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Городка на Витебщине уже несколько лет добиваются, чтобы местная администрация отремонтировала дорожное покрытие на улице Толкачева, пишет "Витебский курьер".
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Дорога на улице действительно напоминает решето из ям.

По словам местных жителей, в 2014 году Городок должен был принять 19-е республиканские "Дожинки". Однако Александр Лукашенко отменил фестиваль, и "Дожинки" по всей стране стали региональными. Пока фестиваль не отменили, успели поремонтировать дороги в центре города, а в других районах — нет.

Теперь горожане пишут жалобы в Городокскую ЖКХ и регулярно контактируют с чиновниками надписями на заборах и стенах. Коммунальщики закрашивают надпись "Где дороги, с*ки?", но она упорно появляется снова.

Кроме ужасных дорог горожане жалуются на редкий вывоз мусора. "Мало того, что у нас дорога такая, так еще мусор не вывозят неделями. Говорят, что нет бензина", — рассказывают люди.


8 ноября сломался глубинный насос, и большое количество домов осталось без воды. Питьевую воду привозят в цистернах, а за технической приходится ходить к старому колодцу, так как почти все колонки закрыты на ключ. Для ремонта насоса из Витебска пригнали кран грузоподъемностью 20 тонн, но он не смог подъехать к башне и задержался на Неасфальтированном участке дороги. Поэтому сроки ремонта остаются неизвестными.
 
Теги: Витебск
 
 
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Жители Городка на Витебщине уже несколько лет добиваются, чтобы местная администрация отремонтировала дорожное покрытие на улице Толкачева, пишет "Витебский...
 
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