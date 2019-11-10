"Где дороги, с*ки?": Жители Городка добиваются у властей ремонта улиц

Дорога на улице действительно напоминает решето из ям.





По словам местных жителей, в 2014 году Городок должен был принять 19-е республиканские "Дожинки". Однако Александр Лукашенко отменил фестиваль, и "Дожинки" по всей стране стали региональными. Пока фестиваль не отменили, успели поремонтировать дороги в центре города, а в других районах — нет.





Теперь горожане пишут жалобы в Городокскую ЖКХ и регулярно контактируют с чиновниками надписями на заборах и стенах. Коммунальщики закрашивают надпись "Где дороги, с*ки?", но она упорно появляется снова.





Кроме ужасных дорог горожане жалуются на редкий вывоз мусора. "Мало того, что у нас дорога такая, так еще мусор не вывозят неделями. Говорят, что нет бензина", — рассказывают люди.







