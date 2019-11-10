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В Румынии не смогли избрать президента в первом туре
Источник материала: Партизан
Румыния не смогла выбрать президента в первом туре выборов, которые прошли в воскресенье. По информации ЦИК страны явка избирателей составила 47,6%.
После обработки всех бюллетеней, по предварительным данным лидирует действующий президент страны Клаус Йоханнис. Он набрал 36,06% голосов. Для избрания президентом ему хватило бы простого большинства, пишет
Во второй тур выборов вместе с ним выходит Виорика Дансилэ. У нее 23,56% голосов избирателей.
Новое голосование должно состояться в Румынии 24 ноября.
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Румыния не смогла выбрать президента в первом туре выборов, которые прошли в воскресенье. По информации ЦИК страны явка избирателей составила 47,6%.
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