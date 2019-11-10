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Брестчан удовлетворит только закрытие аккумуляторного завода

11.11.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники пикета против аккумуляторного завода в Бресте приняли резолюцию о его закрытии.

«Мы хотим требовать окончательного закрытия аккумуляторного завода под Брестом», – заявил во время митинга правозащитник Роман Кисляк, передает "Белсат".

Вскоре резолюцию направят в Совет Министров, Брестский областной, городской и районный исполкомы.

«В каждом районе фактически есть такая горячая точка, которая несет потенциальную угрозу жизни. И Брест – как раз показательный пример, где общество не сломалось и уже долгое время проводит акции протеста. Теперь есть легальная возможность провести пикет, чтобы не подставлять людей под штрафы и наказания. И важно присутствовать здесь и говорить, что мы солидарны, мы поддерживаем», – сказал «Белсату» председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.



Завод «АйПауэр» построили рядом с городом в свободной экономической зоне «Брест». Местные жители и экологи полагают, что производство свинцово-кислотных аккумуляторов вредно для людей и окрестностей. Каждое воскресенье с февраля 2018-го года в Бресте проводили молчаливые акции протеста против предприятия.
 
Теги: Брест
 
 
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Участники пикета против аккумуляторного завода в Бресте приняли резолюцию о его закрытии.
 
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