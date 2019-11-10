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Лукашенко впервые с 2016 года совершает официальный визит в страну Евросоюза
11.11.2019 10:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gradator.ru
Официальный визит белорусского президента в Австрию продлится два дня.
Как сообщает пресс-служба президента, планом визита Александра Лукашенко предусмотрены его переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в узком и расширенном составах.
В числе запланированных для обсуждения тем – сотрудничество в сфере экономики, инвестиций, а также в гуманитарной сфере. В Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, сотрудничество Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства".
Это первый визит Лукашенко в Евросоюз с мая 2016 года. Ранее долгое время в связи с санкциями визиты в ЕС для белорусского президента были невозможно. После снятия санкций в 2016 году президент Беларуси посещал Италию и Ватикан.
В Вене Лукашенко будет находитться 11-12 ноября.
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Официальный визит белорусского президента в Австрию продлится два дня.
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