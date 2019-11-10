ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко впервые с 2016 года совершает официальный визит в страну Евросоюза

11.11.2019 10:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко впервые с 2016 года совершает официальный визит в страну Евросоюза

фото: gradator.ru

Официальный визит белорусского президента в Австрию продлится два дня.

Как сообщает пресс-служба президента, планом визита Александра Лукашенко предусмотрены его переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в узком и расширенном составах.

В числе запланированных для обсуждения тем – сотрудничество в сфере экономики, инвестиций, а также в гуманитарной сфере. В Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, сотрудничество Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства".

Среди других официальных лиц, с которыми должны пройти встречи, - председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, а также председатель Австрийской народной партии, депутат Национального совета Австрии Себастьян Курц.

Параллельно с визитом главы государства в столице Австрии проходит австрийско-белорусский бизнес-форум.

Это первый визит Лукашенко в Евросоюз с мая 2016 года. Ранее долгое время в связи с санкциями визиты в ЕС для белорусского президента были невозможно. После снятия санкций в 2016 году президент Беларуси посещал Италию и Ватикан.

В Вене Лукашенко будет находитться 11-12 ноября. 

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный визит белорусского президента в Австрию продлится два дня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делают с одеждой и можно ли перепутать урны? 9 вопросов о крематории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кошельки мужские кожаные интернет в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика