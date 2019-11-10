Лукашенко впервые с 2016 года совершает официальный визит в страну Евросоюза

Источник материала: Ежедневник



фото: gradator.ru

Официальный визит белорусского президента в Австрию продлится два дня.

Как сообщает пресс-служба президента, планом визита Александра Лукашенко предусмотрены его переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в узком и расширенном составах.

В числе запланированных для обсуждения тем – сотрудничество в сфере экономики, инвестиций, а также в гуманитарной сфере. В Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, сотрудничество Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства".



Среди других официальных лиц, с которыми должны пройти встречи, - председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, а также председатель Австрийской народной партии, депутат Национального совета Австрии Себастьян Курц.



Параллельно с визитом главы государства в столице Австрии проходит австрийско-белорусский бизнес-форум.

Это первый визит Лукашенко в Евросоюз с мая 2016 года. Ранее долгое время в связи с санкциями визиты в ЕС для белорусского президента были невозможно. После снятия санкций в 2016 году президент Беларуси посещал Италию и Ватикан.

В Вене Лукашенко будет находитться 11-12 ноября.