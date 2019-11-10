Традиция — дарить подарки

Источник материала: Лепельский край



Уже стало доброй традицией в Лепельском районе в преддверии праздников открывать социально-значимые объекты. Каждый из них повышает качество жизни и благосостояние людей. Хочется сказать, что всегда эти мероприятия воспринимаются празднично и по-особенному. Это своего рода подведение итогов — что сделано для жителей района за определенный период.

Символические красные ленточки в преддверии Дня Октябрьской революции перерезали сразу на нескольких важных объектах. На мероприятии присутствовали председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, представители районной власти во главе с председателем райисполкома Михаилом Киселевичем, директор ДКУСП «Лепельская ПМК-75» Анатолий Ламеко, представители Лепельской районной организации РОО «Белая Русь» и многие заинтересованные лица.

Первым важным событием в этот день было введение в эксплуатацию нового 40-квартирного жилого дома по улице Советская. Одновременно исполнилось заветное желание нескольких десятков жителей района. Особенно приятно, что в 32 квартирах будут жить многодетные семьи. В просторных помещениях в ближайшее время будет слышен веселый смех детей и счастливых родителей.

























Многодетная семья Косых получила трехкомнатную квартиру в новом доме. До этого жили в деревне Заслоново. Оксана Борисовна не может нарадоваться своему счастью и как можно скорее хочет заселиться. Так скоро и сделают, ведь у них квартира с отделкой. Нужно только оформить документы, приложить немного усилий по размещению мебели и необходимых вещей – и можно будет почувствовать себя счастливой хозяйкой.

Семья Азаренок имеет троих детей. Дочка Зарина учится во втором классе, Матвею – четыре годика и Софии – 2,5 года. Молодая мама Диана долго стояла на очереди и вот теперь не скрывает своей радости. Бабушка Галина Семенько со слезами на глазах делится впечатлениями, как она рада за дочь и внуков.

Полностью согласна с новоселами, ведь дом расположен в самом центре города. Подрастают дети, которым будет удобно посещать библиотеку, Центр детей и молодежи, детскую школу искусств, районный Дом культуры…

О важности данного объекта рассказал Михаил Киселевич. Он отметил, что наше государство понимает важность жилищного строительства, которое направлено на удовлетворение потребностей граждан в комфортном и доступном жилье. Ведь дом для современного человека – это уверенность в завтрашнем дне, стремление создать семью и воспитывать детей. Наш город в 2019 году находится в пятерке лидеров после Витебска, Полоцка, Новополоцка и Оршы по темпам возводимого жилья.

Михаил Леонидович пожелал, чтобы новоселы стали хорошими соседями друг другу и настоящими хозяевами этого дома, чтобы в каждой семье жили доброта, уют и взаимопонимание.

Жить в комфортных условиях – цель каждого гражданина, каждой семьи. Благодаря работникам ДКУСП «Лепельская ПМК-75», директором которого является Анатолий Ламеко, возведен за короткий срок целый квартал. Анатолий Евгеньевич поздравил новоселов с праздником, пожелал всех благ и вручил символический ключ.

Особые слова благодарности от жителей нового дома сказала в адрес райисполкома, строительной организации и всех, кто помогает делать жизнь лепельчан лучше и комфортнее, Светлана Пшенко.

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Подарок в этот день также получили воспитанники государственного учреждения образования «Ясли-сад №4 г. Лепеля», их родители, а также работники дошкольного учреждения. Благоустроенная территория возле яслей-сада привлекает не только посетителей, но и просто прохожих. Немало средств нужно, чтобы привести в порядок, казалось бы, небольшой участок земли, но ведь все делается для лепельчан и гостей города. Кому-то может показаться, что не столь важен этот объект, но услышав отзывы родителей и просто жителей микрорайона, можно понять, что работа проделана важная, территория дошкольного учреждения преобразилась до неузнаваемости. В нашем городе многое делается для комфортной и интересной жизни молодых лепельчан. Это детские площадки в городском парке, во дворах жилых домов, чтобы досуг молодого поколения был полезным для здоровья.

О важности благоустройства территорий города рассказал Владимир Терентьев. Он отметил, что в Лепеле преображаются фасады домов, территории учреждений, строятся дома. Таким примером мы приучаем молодежь жить в красоте и ухаживать за ней.

Кроме этого, Владимир Владимирович вручил грамоты областного Совета депутатов за многолетнюю работу в системе образования и активное участие в общественной жизни Ларисе Мишкорудной, заведующей Стайского яслей-сада, и Валентине Плиговка, методисту учебно-методического кабинета отдела по образованию райисполкома.

Заведующая ГУО «Ясли-сад №4 г. Лепеля» Раиса Науменко поблагодарила председателя райисполкома Михаила Киселевича, заместителя председателя Виктора Азаренка, начальника отдела по образованию Анатолия Карпицкого за оказанную помощь в благоустройстве, а также весь свой коллектив за проделанную огромную работу на благо учреждения и лепельчан.

Сюрприз для гостей подготовили и воспитанники яслей-сада, которые рассказали стихи о проделанной работе. А вот молодые артистки Виктория Гайворонская и Анна Бобылева исполнили песню.

Для кого-то малая родина – это город, для других – дворик. Но каждый хочет видеть свой родной край чистым и красивым. Пусть этот уголок радует всех своей красотой и уютом.

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Огромный социально значимый подарок получили и жители деревни Заслоново, которые теперь будут наслаждаться качественной питьевой водой. До ввода станции обезжелезивания воды содержание железа в местной питьевой воде превышало нормы. Возведенная система способна очищать 50 кубометров воды в час.

На торжественной церемонии открытия станции праздничный концерт подготовила вокальная группа «Кампанелла» Заслоновской ДШИ.

Слова благодарности за ценный подарок населению сказала Татьяна Иванова, директор Заслоновской средней школы, которая отметила важность такого объекта, особенно для детей.

Питьевая вода – важный элемент для существования всего живого на земле, а качественная вода – гарантия здоровья, бодрого самочувствия человека на долгие годы. Поэтому открытия объекта ожидали жители деревни Заслоново с нетерпением.

Символическую ленточку перерезали Владимир Терентьев, Михаил Киселевич и генерал-майор, заместитель Министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь Андрей Бурдыко, после чего гостям было предложено испробовать воду.

Владимир Терентьев отметил особую важность станции обезжелезивания. Ведь люди пользовались некачественной водой десятки лет, превышение железа было выше нормы во много раз. Такая вода создавала не только бытовые проблемы, но также это сказывалось на здоровье населения. Поэтому в 2017 году была разработана проектно-сметная документация и за два года построена станция, которая для местного населения станет в какой-то степени залогом здоровья.

Деревне Заслоново уделяется в настоящее время огромное внимание. Здесь дислоцируется 19-я гвардейская отдельная Краснознамённая Николаевско-Будапештская ордена Суворова второй степени механизированная бригада. За последних несколько лет после капитального ремонта и модернизации введен в строй многоквартирный жилой дом, где сейчас живут семьи офицеров, проведен капитальный ремонт Заслоновского яслей-сада, большая работа проделана в местной средней школе, которая не прекращается и сейчас.

Добрая традиция дарить подарки жителям района к праздникам переходит из года в год. Новые дома, благоустройство территорий, станция обезжелезивания, пищеблоки в учреждениях образования, детские и спортивные площадки и многое другое – все это делается для людей. И о важности этих объектов для района и востребованности для людей знают все.

Наталья ХРАПОВИЦКАЯ.

Генерал-майор, заместитель Министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь Андрей Бурдыко, председатель райисполкома Михаил Киселевич, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев перерезают символическую красную ленточку.