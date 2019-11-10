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Рабочую и студенческую молодёжь объединила спартакиада ОО»БРСМ»

11.11.2019 — Разное | Лепельский край  
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Источник материала: Лепельский край

Рабочую и студенческую молодёжь объединила спартакиада ОО»БРСМ»
В деревне Малые Летцы Витебского
района состоялась областная
спартакиада актива ОО «БРСМ», посвященная Году малой родины,
в которой участвовали
и лепельчане. Мероприятие
объединило рабочую и студенческую
молодежь области.

Рабочую и студенческую молодёжь объединила спартакиада ОО»БРСМ»
Приятно отметить, что лепельские ребята и на этот раз показали высокие результаты в спортивной подготовке.
Беседуем с первым секретарем Лепельского районного комитета общественного объединения «БРСМ» Викторией Пшонко.
— Виктория Викторовна, сколько человек представляло Лепельский район и в каких сферах они работают?
— Наш район представили семь активных и целеустремленных участников: Виктор Прохоров, Елена Королева, Дмитрий Круглик, Диана Александрова, Павел Занько, Дина Игнатович и лично я. Это активисты первичных организаций из разных сфер профессиональной деятельности, среди которых работники детских садов, ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод» и других предприятий. А в целом более 100 активистов области приняли участие в мероприятии. Всех их объединяют интерес к здоровому образу жизни и желание познавать что-то новое.
— На протяжении какого времени проходило соревнование и где проживали участники? В палатках осенью, думаю, не совсем комфортно…
— Спартакиада проходила на протяжении двух дней на базе детского оздоровительного лагеря «Магистраль» около деревни Малые Летцы. Мы поселились в уютном трехэтажном здании, где было организовано вкусное и полезное питание в столовой. Кроме основных соревнований, после праздничного ужина проходила тематическая дискотека с молодежными конкурсами. Дискотека называлась тематической, потому что все присутствующие должны были прийти в вышиванках. До поздней ночи не умолкала заводная музыка в «молодежном городке».
— Расскажите подробнее о конкурсах…
— Ребята пробовали свои силы в таких спортивных конкурсах, как хоккей на траве с клюшкой и мячиком, выбивало, футбол, лягушка, манекен и многих других.
Спартакиада проходила в формате шуточных соревнований, по итогам которых определялся победитель. По традиции команды формировались по жребию. Лепельчане оказались в трех разных командах. Это было сделано для того, чтобы люди из разных районов познакомились между собой, обменялись опытом и дружно выступили в шуточных веселых конкурсах.
Пришлось побегать с противогазом и пиццей, проявить выносливость и скорость. Не обошлось и без умственного труда — собирали кубик Рубика. А вот винтовка, из которой стреляли в мишень на дереве, оказалась без прицела. И это не ошибка организаторов, как могло показаться сразу, а интересная задумка.
Одним из распространенных состязаний в последнее время стало — как можно дольше провисеть на турнике, не меняя рук. Самое интересное то, что в этом конкурсе победили женщины! За время спартакиады пришлось пройти через двенадцать испытаний. Надо сказать, это немало.
— Расскажите подробнее о благотворительном забеге…
— Участники пробежали два с половиной километра. Вырученные средства будут направлены для лечения Ивана Зубко из города Поставы. У мальчика — детский церебральный паралич, и в начале ноября ему необходимо отправиться на реабилитацию в Польшу. Ранее уже был дан старт интернет-челленджу, где старались рассказать как можно большему количеству людей о проблеме Вани. Сумма для лечения необходима очень большая, и мы призываем всех неравнодушных людей присоединиться к сбору финансовых средств для лечения. А помочь очень просто. Нужно пополнить баланс телефона +375-33-631-53-50 на абсолютно любую сумму.
Этот благотворительный забег — составляющая часть марафона «Все краски жизни — для тебя» — визитной карточки движения «Доброе сердце», целью которого являются возрождение и развитие культуры благотворительности в Республике Беларусь.
— В каком конкурсе лепельчане показали себя сильнее других?
— Энергия молодости, трудовой задор, желание быть лучшими во всем — эти качества присутствуют у актива первичных организаций ОО «БРСМ» Лепельщины. Каждый участник из нашего района выступил достойно. Так, например, Диана Александрова забила маленький мяч в ворота соперников как настоящий профессиональный футболист. Здесь нужно учесть, что бегать было сложно из-за шуточного тяжелого снаряжения. Бутсы и памперсы делали участников неуклюжими. Во многом благодаря лепельчанину Виктору Прохорову его команда заняла первое место.
А вот директор специализированного учебно-спортивного учреждения «Государственная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Лепельского района» Павел Занько и преподаватель аграрно-технического колледжа Дина Игнатович были судьями.
— Как считаете, важны ли такие мероприятия?
— Мы — сторонники здорового образа жизни, поэтому всеми силами стремимся привлечь молодежь к участию в подобных соревнованиях и различных акциях. Ведь насыщенный полезными мероприятиями день намного интереснее, чем время, проведенное возле компьютера.
Рабочую и студенческую молодёжь объединила спартакиада ОО»БРСМ»
Основной же целью спартакиады была не победа, а возможность поближе познакомить активистов молодежной организации из разных районов. За время, проведенное вместе, молодые люди не только приняли активное участие в спортивно-развлекательных мероприятиях и соревнованиях, но и обменялись опытом работы с представителями других первичных организаций ОО «БРСМ», а также встретились со старыми знакомыми. Некоторые же приобрели новых друзей.
Все лепельские активисты получили множество положительных эмоций и ярких впечатлений.
Наталья
ХРАПОВИЦКАЯ.

 
 
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В деревне Малые Летцы Витебского района состоялась областная спартакиада актива ОО «БРСМ», посвященная Году малой родины, в которой участвовали и
 
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