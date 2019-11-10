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Лепельчане приобрели опыт в Германии

11.11.2019 — Разное | Лепельский край  
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Источник материала: Лепельский край

Лепельчане приобрели опыт в Германии
Продолжается международное сотрудничество Лепельщины с Германией. На этот раз при поддержке программы ЕС МОСТ работникам отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания
населения Лепельского района» представилась возможность пройти стажировку в Германии.
Двенадцать дней заведующая отделением Зинаида Симако и председатель Лепельской районной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» Ольга Мартынович находились в этой стране, чтобы приобрести определенный опыт и использовать его в районе.
— Зинаида Викторовна, чем стала полезной для вас и ваших коллег поездка в Германию?
— Целью данной стажировки стало обучение, получение опыта работы и навыков в аналогичном учреждении в Германии Vitos Teilhabe gemeinnьtzige GmbH. Vitos оказывает помощь людям с умственной или множественной инвалидностью в таких областях, как жилье, социальные услуги, личностные отношения, отдых, образование, работа и занятость, здоровье.
— Как, по вашему мнению, организована работа с инвалидами в Германии?
— В Германии такая работа ведется очень слаженно. Функционируют различные мастерские и общежития (дома совместного проживания), где работают и проживают люди с различной степенью инвалидности.
— Надо сказать, в нашем районе также проделана огромная работа в этом направлении…
— Да, с 2018 года в Лепеле начал работать центр, построенный совместно с немецкими партнерами. Следующим этапом этого проекта является строительство мастерских, а также дома временного пребывания инвалидов и оказания социальных услуг временного приюта. Посещать центр и проходить в нем обучение смогут люди с инвалидностью со всего района.
— Безусловно, опыт работы с инвалидами стал очень важен для вас…
— Увидели, как эта работа организована в Германии — и переняли уже имеющийся опыт для дальнейшей организации этой деятельности в нашем регионе.
В рамках запланированной программы мы посетили две мастерские и даже приняли участие в рабочем процессе.
Лепельчане приобрели опыт в Германии
В мастерских Vitos люди с инвалидностью занимаются деревообработкой. Молодые люди с тяжелыми физическими нарушениями занимаются упаковкой резиновых перчаток и салфеток из микрофибры.
Мастерские Florentine созданы немецкой организацией «Жизненная помощь», которая образована в 1958 году группой заинтересованных родителей, специалистов и продолжает работать в настоящее время. Три составляющие — гражданская самопомощь (союз родителей), общественное мнение и активное участие государства — стали основой системы сопровождения людей с интеллектуальными нарушениями с момента их рождения. Главная задача этой системы — помогать людям в развитии их личного потенциала, поиске и отстаивании своего места в обществе. Люди с интеллектуальными нарушениями и их семьи должны вести, по возможности, полноценную жизнь.
Они не должны чувствовать несправедливого отношения к себе во всех жизненных сферах. Люди с инвалидностью и их родители входят в состав совета мастерской, жилого совета, федерального, областного и местного правления.
Работа мастерских Florentine направлена на автомобильную индустрию, в цехах ведутся металлообработка и сборка деталей для машин. Есть также мастерская по деревообработке, осуществляются занятия садоводством.
— Как начинают свою работу в мастерских люди с инвалидностью?
— Все мастерские как в Vitos, так и Florentine расположены в одном здании, благодаря чему очень удобно контролировать весь рабочий процесс. Сначала люди с инвалидностью обязательно должны пройти тестирование. Затем два года они проходят обучение только какой-то одной операции, при необходимости — с помощью ассистентов. Проходя тестирование, человек с интеллектуальными нарушениями понимает, чем он хочет заниматься в дальнейшем и где он хочет работать. Выбор остается за ним.
— Расскажите немного об общежитии для людей с инвалидностью…
— Посещение подобных общежитий и было одной из главных наших целей. Мы увидели три таких общежития.
Лепельчане приобрели опыт в Германии
Самое большое впечатление произвело общежитие для постоянного проживания людей с инвалидностью в городе Weilmьnster, где проживают люди с множественными тяжелыми интеллектуальными и физическими нарушениями. У каждого из них имеются отдельная комната, а также общая кухня и прачечная.
Здесь мы провели большую часть нашего визита. Чтобы лучше изучить весь процесс проживания людей с инвалидностью, нам предложили поработать в этом общежитии вместе с основными его сотрудниками. Путеводителем в этом доме стала воспитатель Тамара Клос.
Вместе мы занимались закупкой продуктов, готовили и раздавали обед, работали в прачечной и даже посетили местную амбулаторию, чтобы получить рецепты для проживающих в общежитии.
На примере этого дома мы поняли, что для самостоятельной жизни людей с инвалидностью в соответствии с их потребностями большое значение имеет самостоятельное ведение домашнего хозяйства — от покупок, приготовления пищи до стирки в прачечной, а также обустройство квартиры и проведение досуга.
Организаторы также позаботились о культурной части нашей поездки. Мы посетили мемориальный комплекс Hadamar. Были организованы поездка в Limburg, экскурсия по старому городу, а также в Weilburg, где мы познакомились со старинным замком.
Кроме этого, мы приняли участие в приветственном мероприятии для новых сотрудников Vitoseilhade в городе Idstein.
Благодаря этой стажировке мы смогли получить уникальные знания и опыт, которыми обязательно будем делиться с коллегами. Главное же — это огромное желание реализовать полученные знания.
Беседовала Наталья
ХРАПОВИЦКАЯ.

 
 
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Продолжается международное сотрудничество Лепельщины с Германией. На этот раз при поддержке программы ЕС МОСТ работникам отделения дневного пребывания для...
 
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