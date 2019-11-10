Источник материала: Новости Волковыска

Официальная статистика фиксирует тревожную тенденцию. Состояние доходов и расходов белорусов становится все более схожим с тем, что было в 2014 году, сообщает сайт Информационный портал banki24.by .

Ежеквартально власти проводят обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Под домашними хозяйствами власти понимают человека или группу людей, которые проживают совместно и ведут общее хозяйство.

Каждый квартал чиновники формируют выборку из нескольких тысяч домашних хозяйств. Выборка формируется так, чтобы она максимально точно отражала структуру населения Беларуси в целом.

В течение 3 месяцев выбранные домашние хозяйства отчитываются о всех доходах и расходах. Отчеты домохозяйств обобщаются в итоговые цифры по Беларуси, территориям и демографическим группам населения.

Более 95% располагаемых ресурсов домашних хозяйств Беларуси составляют деньги. Поэтому логично сравнивать динамику денежных доходов и расходов домохозяйств.

Денежные доходы среднего домохозяйства во втором квартале 2019 года достигли 1 269 BYN в месяц. В долларовом эквиваленте денежные доходы составили 607 USD.

По сравнению с идентичным периодом 2018 года денежные доходы выросли на 15,8% в номинальном выражении и на 9,4% — в реальном (с учетом инфляции). Рост реальных денежных доходов идет непрерывно с третьего квартала 2017 года.

Главные компоненты денежных доходов — это оплата труда (824 BYN в месяц) и пенсии (292 BYN). Рост реальной оплаты труда наблюдается со второго квартала 2017-го, реальных пенсий — с первого квартала 2017-го.

В географическом разрезе максимальные денежные доходы показывает Минск — 1 754 BYN в месяц. В областях денежные доходы колеблются от 1 077 BYN в Витебской до 1 255 BYN в Гродненской. Для динамики денежных доходов последних 6 лет характерно нарастание разрыва между столицей и регионами.

Денежные расходы среднего домохозяйства в апреле—июне 2019-го составили 1 289 BYN в месяц (616 USD). В реальном выражении денежные расходы выросли к 2018 году на 6,3%. Рост реальных денежных расходов фиксируется уже 8 кварталов подряд.

Около ¾ денежных расходов типичного домашнего хозяйства представляют собой траты на потребительские нужды. В этот перечень входят питание, алкоголь, табак, непродовольственные товары и платные услуги.

До начала последнего кризиса (в 2014 году) денежные доходы домашних хозяйств стабильно превышали расходы. Белорусы зарабатывали больше, чем позволяла производительность труда и откладывали свободные ресурсы про запас.

Зимой 2014—2015 гг. произошла девальвация рубля и население перешло в режим минимизации потерь от кризиса и поддержания уровня п ребления. Разница между доходами и расходами стала отрицательной.

Однако в 2019 году восстановительный рост доходов привел к сужению разницы в уровне денежных доходов и расходов. Во втором квартале денежные расходы домохозяйств были всего на 1,6% выше, чем доходы. Это минимальное значение за весь посткризисный период.

Если описанная тенденция продолжится, то на исходе 2019-го доходы домашних хозяйств впервые с 2014 года опередят расходы. У населения появятся «лишние» деньги, которые в случае экономических шоков окажут дополнительное давление на курс белорусского рубля.