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В Слонимском районе такси выехало на встречку и попало под фуру
Источник материала: Tut.by
Водитель такси получил травмы при столкновении с фурой в Гродненской области,
Авария произошла 10 ноября, около 20.30, на трассе Р99 вблизи деревни Чемеры Слонимского района. По предварительной информации, 22-летний водитель Renault двигался со стороны Слонима в направлении Зельвы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Volvo, которой управлял 58-летний водитель.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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