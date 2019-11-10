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В Слонимском районе такси выехало на встречку и попало под фуру

11.11.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель такси получил травмы при столкновении с фурой в Гродненской области, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 10 ноября, около 20.30, на трассе Р99 вблизи деревни Чемеры Слонимского района. По предварительной информации, 22-летний водитель Renault двигался со стороны Слонима в направлении Зельвы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Volvo, которой управлял 58-летний водитель.


Фото: @_inkognito04, instagram.com

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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