В Слонимском районе такси выехало на встречку и попало под фуру

Источник материала: Tut.by

Водитель такси получил травмы при столкновении с фурой в Гродненской области, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 10 ноября, около 20.30, на трассе Р99 вблизи деревни Чемеры Слонимского района. По предварительной информации, 22-летний водитель Renault двигался со стороны Слонима в направлении Зельвы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Volvo, которой управлял 58-летний водитель.



Фото: @_inkognito 04 , instagram.com

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.