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В Беларуси сократят число предприятий с зарплатой ниже Br500

11.11.2019 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси сократят число предприятий с зарплатой ниже Br500
Фото из открытых источников

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

Сейчас в Беларуси примерно 470 организаций, на которых люди в среднем получают по 500 рублей и меньше. До конца года стоит задача максимально снизить количество таких предприятий. Ожидается, их останется несколько десятков.

По организациям, которые не могут платить людям хотя бы по 500-600 руб., будут приниматься системные решения.

В 2019 году правительство планирует разобраться с ситуацией на предприятиях, где зарплата ниже 400 руб. Таковых осталось девять. 

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Предприятий со средней зарплатой менее 500 руб. в Беларуси до конца года останется несколько десятков.
 
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