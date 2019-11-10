В Беларуси сократят число предприятий с зарплатой ниже Br500

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.
Сейчас в Беларуси примерно 470 организаций, на которых люди в среднем получают по 500 рублей и меньше. До конца года стоит задача максимально снизить количество таких предприятий. Ожидается, их останется несколько десятков.
По организациям, которые не могут платить людям хотя бы по 500-600 руб., будут приниматься системные решения.
В 2019 году правительство планирует разобраться с ситуацией на предприятиях, где зарплата ниже 400 руб. Таковых осталось девять.