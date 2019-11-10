В Беларуси сократят число предприятий с зарплатой ниже Br500

Источник материала: Аргументы и факты

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

Сейчас в Беларуси примерно 470 организаций, на которых люди в среднем получают по 500 рублей и меньше. До конца года стоит задача максимально снизить количество таких предприятий. Ожидается, их останется несколько десятков.

По организациям, которые не могут платить людям хотя бы по 500-600 руб., будут приниматься системные решения.