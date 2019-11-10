Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси

Источник материала: СТВ

В самом северном агрогородке Беларуси – Освее – все желающие могут попасть на иппоуроки. Здесь сохранилась конно-спортивная школа. В стойлах – объезженные лошади, среди которых есть и чистокровные.





О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Александра на коне уже 4 года. После уроков сразу приходит сюда.









Александра Понизник, жительница агрогородка Освея Витебской области:

Любовь к лошадям, вообще интересно, спорт хороший. Хорошо, что что-то есть, все поддерживается очень даже неплохо.

Недавно здесь появился и штатный берейтор, кстати, выходец из этой же школы. Аристократическое занятие на деревне решили сохранить, закупили новую амуницию для верховой езды. Впрочем, руководство конной школы делает ставки на перспективу.













Что удивило директора футбольной школы из Санкт-Петербурга в спорткомплексе в белорусской деревне?