|
Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси
Источник материала: СТВ
В самом северном агрогородке Беларуси – Освее – все желающие могут попасть на иппоуроки. Здесь сохранилась конно-спортивная школа. В стойлах – объезженные лошади, среди которых есть и чистокровные.
Александра на коне уже 4 года. После уроков сразу приходит сюда.
Александра Понизник, жительница агрогородка Освея Витебской области:
Недавно здесь появился и штатный берейтор, кстати, выходец из этой же школы. Аристократическое занятие на деревне решили сохранить, закупили новую амуницию для верховой езды. Впрочем, руководство конной школы делает ставки на перспективу.
Подробнее в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси
В самом северном агрогородке Беларуси – Освее – все желающие могут попасть на иппоуроки. Здесь сохранилась конно-спортивная школа. В стойлах – объезженные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)