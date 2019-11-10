Что удивило директора футбольной школы из Санкт-Петербурга в спорткомплексе в белорусской деревне?

Источник материала: СТВ

Выходные и праздники сельская молодежь ждала с нетерпением. Это было настоящее событие. По тому, как являлись юноши, можно было сказать, кто первый парень на селе.

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Танцы, песни под гармошку и привозное кино – считай, и весь набор развлечений для сельской молодежи.





Теперь в белорусских деревнях кроме – само собой – клуба или ДК, есть куда сходить. Можно и на фитнес в спортзал, и (сейчас позавидует столица) без очереди поплавать в бассейне. Спорткомплексами в крупных деревнях уже не удивишь белорусов, чего не скажешь, к примеру, о наших соседях.









Александр Дряблов, генеральный директор коммерческой футбольной школы (г. Санкт-Петербург):

Мы приехали из Санкт-Петербурга. Нам здесь очень понравилось: здесь замечательный бассейн, тренажерный зал, зал спортивный, футбольное поле. Здесь подкупает то, что натуральное покрытие. В планах у нас приехать сюда еще раз.

















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