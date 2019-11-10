|
Что удивило директора футбольной школы из Санкт-Петербурга в спорткомплексе в белорусской деревне?
Источник материала: СТВ
Выходные и праздники сельская молодежь ждала с нетерпением. Это было настоящее событие. По тому, как являлись юноши, можно было сказать, кто первый парень на селе.
Танцы, песни под гармошку и привозное кино – считай, и весь набор развлечений для сельской молодежи.
Теперь в белорусских деревнях кроме – само собой – клуба или ДК, есть куда сходить. Можно и на фитнес в спортзал, и (сейчас позавидует столица) без очереди поплавать в бассейне. Спорткомплексами в крупных деревнях уже не удивишь белорусов, чего не скажешь, к примеру, о наших соседях.
Александр Дряблов, генеральный директор коммерческой футбольной школы (г. Санкт-Петербург):
Подробнее в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходные и праздники сельская молодежь ждала с нетерпением. Это было настоящее событие. По тому, как являлись юноши, можно было сказать, кто первый парень на селе. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)