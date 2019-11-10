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Под Слонимом при столкновении с грузовиком пострадал водитель такси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 ноября примерно в полдевятого вечера неподалёку от деревни Чемеры Слонимского района легковушка столкнулась с грузовиком.
Как
В какой-то момент иномарка выехала на встречку и врезалась в седельный тягач Volvo с полуприцепом Schmitz. Грузовиком управлял 58-летний житель России.
Водитель легковушки получил травму живота, перелом плечевой кости, рёбер и многочисленные ссадины. Пострадавший госпитализирован.
По факту аварии ведётся проверка.
В начале ноября в Лепельском районе произошло лобовое столкновение легковушек.
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Новости Беларуси. 10 ноября примерно в полдевятого вечера неподалёку от деревни Чемеры Слонимского района легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщает ГАИ...
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