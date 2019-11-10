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Президент Боливии Моралес ушёл в отставку на фоне протестов в стране
Источник материала: СТВ
Новости Боливии. Политический кризис в Боливии. На фоне массовых беспорядков в отставку ушел президент страны Эво Моралес, полномочия сложили и некоторые высшие чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О своем решении Моралес объявил спустя несколько часов после того, как требование противников власти поддержали армия и полиция. Напомним, народные волнения не прекращаются в Боливии с конца октября после оглашения результатов президентских выборов.
Беспорядки продолжаются, в столице страны были сожжены 15 автобусов, разграблено крупное предприятие.
Власть в Боливии временно перешла ко второму заместителю председателя сената. Политик уже заявила, что проведет новые президентские выборы.
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Новости Боливии. Политический кризис в Боливии. На фоне массовых беспорядков в отставку ушел президент страны Эво Моралес, полномочия сложили и некоторые высшие...
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