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«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси

11.11.2019 10:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси сформирован противоминный центр Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь будут готовить специалистов для инженерных войск, которые при необходимости смогут провести разминирование территорий.

«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси

«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси

Таким образом, наша страна выполнит международные обязательства и ратифицированные ранее конвенции. Центр создан на базе противоминной службы 2-й инженерной бригады.

«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси

Андрей Кураков, начальник инженерных войск:
В современном мире, современных войнах и конфликтах количество и качество применяемых боеприпасов значительно возросло. Значительно возросло применение самодельных взрывных устройств и, естественно, мы должны найти адекватный ответ. Это адекватные меры, которые принимаются в нашем государстве. Мы должны подготовку саперов поднять на качественно новый уровень: как их качество подготовки, так и количество военнослужащих, которые умеют и должны уметь это делать.

В Центре задействованы специалисты, имеющие практический опыт по разминированию территории. Здесь сконцентрирована и вся необходимая современная учебно-материальная база.

«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси

«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси

«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси

Люди в материале: Андрей Кураков
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси сформирован противоминный центр Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь будут готовить специалистов для...
 
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