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«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси сформирован противоминный центр Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь будут готовить специалистов для инженерных войск, которые при необходимости смогут провести разминирование территорий.
Таким образом, наша страна выполнит международные обязательства и ратифицированные ранее конвенции. Центр создан на базе противоминной службы 2-й инженерной бригады.
Андрей Кураков, начальник инженерных войск:
В Центре задействованы специалисты, имеющие практический опыт по разминированию территории. Здесь сконцентрирована и вся необходимая современная учебно-материальная база.
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«Подготовку сапёров поднять на качественно новый уровень». Чему учат в противоминном центре Вооружённых Сил Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси сформирован противоминный центр Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь будут готовить специалистов для...
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