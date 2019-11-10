ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брат рассказал о последнем разговоре. Что известно об убитой 24-летней аспирантке СПбГУ?

11.11.2019 10:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. 7 ноября в Санкт-Петербурге была убита 24-летняя аспирантка СПбГУ. В преступлении подозревается доцент университета Олег Соколов. 

Как сообщает РИА Новости, адвокат Соколова Александр Почуев рассказал о признательных показаниях своего подзащитного. По словам Почуева, подозреваемый уже выписан из больницы и доставлен к следователям. Историк оформил явку с повинной, признаёт свою вину. Александр надеется, что научные заслуги подзащитного смогут смягчить его наказание. 

Некоторые подробности преступления назвал сосед Соколова. Мужчина сказал, что в четыре часа ночи преподаватель выносил части тела жертвы. Поскольку он был пьян, во время очередного похода к реке доцент университета споткнулся и упал в воду. 

Около семи утра фигуранту помог выбраться один из прохожих, после чего было обнаружено содержимое пакетов мужчины. Отмечается, что голова девушки осталась в квартире подозреваемого, он не успел её вынести. 

О последнем разговоре с погибшей рассказал её брат. По словам молодого человека, сестра позвонила ему в ночь перед происшествием. Девушка была в слезах и сообщила, что хотела пойти на день рождения к знакомым. За это её ударил Соколов, с которым она сожительствовала. Тогда аспирантка ушла. В разговоре с братом она сказала, что вернётся за вещами, после чего пойдёт в общежитие. 

В Санкт-Петербург из Краснодара приехала мать погибшей. Женщину встретили сотрудники милиции. 

Ранее стало известно, что историк Олег Соколов подозревается в убийстве своей бывшей ученицы, с которой мужчина сожительствовал.

Фигурант был обнаружен в реке Мойка, у него в рюкзаке находились две женские руки и травматический пистолет – здесь подробности

Люди в материале: Александр Почуев, Олег Соколов, Анастасия Ещенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 7 ноября в Санкт-Петербурге была убита 24-летняя аспирантка СПбГУ. В преступлении подозревается доцент университета Олег Соколов.  Как сообщает РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане стали меньше курить там, где нельзя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика