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Брат рассказал о последнем разговоре. Что известно об убитой 24-летней аспирантке СПбГУ?
Источник материала: СТВ
Новости России. 7 ноября в Санкт-Петербурге была убита 24-летняя аспирантка СПбГУ. В преступлении подозревается доцент университета Олег Соколов.
Как
Некоторые
Около семи утра фигуранту помог выбраться один из прохожих, после чего было обнаружено содержимое пакетов мужчины. Отмечается, что голова девушки осталась в квартире подозреваемого, он не успел её вынести.
О последнем разговоре с погибшей
В Санкт-Петербург из Краснодара
Ранее стало известно, что историк Олег Соколов подозревается в убийстве своей бывшей ученицы, с которой мужчина сожительствовал.
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Новости России. 7 ноября в Санкт-Петербурге была убита 24-летняя аспирантка СПбГУ. В преступлении подозревается доцент университета Олег Соколов. Как сообщает РИА...
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