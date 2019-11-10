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Европейская неделя качества стартовала в Беларуси: какие мероприятия запланированы

11.11.2019 10:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нынешняя неделя в Беларуси пройдет под знаком качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна присоединяется к акции, которую поддерживают европейцы, придерживающиеся высоких стандартов в производстве товаров и услуг.

Проблем с применения новых технических регламентов на территории Таможенного союза возникает сейчас немало. Их обсуждением займутся эксперты и представители пищевой, легкой, строительной и других отраслей.

Европейская неделя качества стартовала в Беларуси: какие мероприятия запланированы

Круглые столы и семинары – лишь часть мероприятий, приуроченных ко  Всемирному дню качества, который в 2019 году пройдет под девизом «Сделаем качество снова великим!».

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Новости Беларуси. Нынешняя неделя в Беларуси пройдет под знаком качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна присоединяется к акции, которую...
 
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