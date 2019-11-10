Европейская неделя качества стартовала в Беларуси: какие мероприятия запланированы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нынешняя неделя в Беларуси пройдет под знаком качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна присоединяется к акции, которую поддерживают европейцы, придерживающиеся высоких стандартов в производстве товаров и услуг.

Проблем с применения новых технических регламентов на территории Таможенного союза возникает сейчас немало. Их обсуждением займутся эксперты и представители пищевой, легкой, строительной и других отраслей.





Круглые столы и семинары – лишь часть мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню качества, который в 2019 году пройдет под девизом «Сделаем качество снова великим!».