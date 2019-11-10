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Европейская неделя качества стартовала в Беларуси: какие мероприятия запланированы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нынешняя неделя в Беларуси пройдет под знаком качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна присоединяется к акции, которую поддерживают европейцы, придерживающиеся высоких стандартов в производстве товаров и услуг.
Проблем с применения новых технических регламентов на территории Таможенного союза возникает сейчас немало. Их обсуждением займутся эксперты и представители пищевой, легкой, строительной и других отраслей.
Круглые столы и семинары – лишь часть мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню качества, который в 2019 году пройдет под девизом «Сделаем качество снова великим!».
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Новости Беларуси. Нынешняя неделя в Беларуси пройдет под знаком качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна присоединяется к акции, которую...
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