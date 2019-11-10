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Евросоюз выделит триллион евро на защиту климата

11.11.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Евросоюз выделит триллион евро на защиту климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако эту сумму соберут только в течение следующих 10 лет.

Цель таких изменений – ЕС намерен к 2050 году стать климатически нейтральным. Это означает, что все страны-участники союза должны будут вести экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

Евросоюз выделит триллион евро на защиту климата

Глава Еврокомиссии отметила, что планирует сделать эти цели юридически обязательными, представив первый общеевропейский закон о защите климата.

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Евросоюз выделит триллион евро на защиту климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако эту сумму соберут только в течение следующих 10 лет. Цель...
 
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