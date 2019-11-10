Источник материала: СТВ

Евросоюз выделит триллион евро на защиту климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако эту сумму соберут только в течение следующих 10 лет.

Цель таких изменений – ЕС намерен к 2050 году стать климатически нейтральным. Это означает, что все страны-участники союза должны будут вести экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.





Глава Еврокомиссии отметила, что планирует сделать эти цели юридически обязательными, представив первый общеевропейский закон о защите климата.