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Около киностудий Warner Brothers и Universal Pictures бушует природный пожар

11.11.2019 10:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. На Голливудских холмах бушует природный пожар. Огонь вплотную подобрался к киностудиям Warner Brothers и Universal Pictures, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около киностудий Warner Brothers и Universal Pictures бушует природный пожар

Руководство компаний было вынуждено эвакуировать сотрудников. В тушении огня участвуют как наземные пожарные расчеты, так и специализированная авиация. Пока спасателям удалось лишь частично локализовать возгорание.

Отметим, что серьезные пожары бушуют в Калифорнии уже не первую неделю. Многие голливудские звезды были вынуждены временно покинуть свои дома. А из-за сильного задымления ранее пришлось отменить несколько торжественных кинопремьер.

Около киностудий Warner Brothers и Universal Pictures бушует природный пожар


 

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Новости США. На Голливудских холмах бушует природный пожар. Огонь вплотную подобрался к киностудиям Warner Brothers и Universal Pictures, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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