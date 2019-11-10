Марцел Личка об игре ФК «Динамо-Брест» с «Ислочью»: «Мы хотели всё закрыть, но неудачно для нас»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионство откладывается. Брестское «Динамо» сыграло вничью против «Ислочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шла 23-я минута, когда Артем Милевский вывел «бело-синих» вперед. Но «волки» ответили очень быстро: Макась счет сравнял через 10 минут. Далее команды имели шансы, чтобы вырвать 3 бала, но надежно сыграли вратари обеих команд – 1:1.

К слову, брестчане завершали этот поединок в меньшинстве. Прямую красную карточку заработал Владислав Васильев.









Марцел Личка, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:

Мы хотели все закрыть, но неудачно для нас. Потом еще красная карточка. Надо работать и готовиться к следующей игре.

«Динамо» еще могло за два тура до завершения чемпионата оформить свой первый титул. Для этого нужно было, чтобы БАТЭ в гостях не смог переиграть «Витебск». Но «желто-синие» смогли добыть важную победу – 2:1. Отличились Скавыш и Драгун. Поэтому чемпионская гонка еще продолжается.











