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Минские студенты частного вуза устроили забастовку
Источник материала: KYKY>
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«Министр [образования Игорь Карпенко]
Напомним, аккредитацию не дали пяти специальностям: «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». Руководство МИУ уверяет, что все замечания, которые вуз получил от Министерства образования, некритичны и исправимы. МИУ пытается обжаловать отказ от продления аккредитации в Департаменте контроля качества образования.
Министр образования Игорь Карпенко, комментируя ситуацию, говорит о другом: с его слов, недостатки учебного заведения носят существенный характер. Чиновник призвал студентов не беспокоиться: они смогут продолжить обучение в других вузах с последующей выдачей дипломов. А ректора МИУ Николая Сушу обвинил в «манипуляциях общественным мнением».
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Мы рассказывали, что Минскому инновационному университету не продлили аккредитацию. Студенты пяти специальностей, на которых учится большинство – 1600 из 1670...
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