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Минские студенты частного вуза устроили забастовку

11.11.2019 11:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы рассказывали, что Минскому инновационному университету не продлили аккредитацию. Студенты пяти специальностей, на которых учится большинство – 1600 из 1670 человек, рискуют остаться без дипломов. Сегодня, 11 ноября, ребята, как и обещали, вышли на забастовку: проблема не решена, и учащиеся намерены отстоять университет. 

Как сообщает TUT.by, забастовка началась в 9:30, на нескольких этажах главного корпуса вуза. Несколько сотен студентов пришли с плакатами «Мы заслужили дипломы», «Нет другим вузам» и «Рукі прэч ад маей Alma Mater». 

«Министр [образования Игорь Карпенко] заявил, чтобы мы не волновались, нас переведут в другие вузы, но разве для выпускников это выход? Мы позвонили в МИТСО, там сказали, что академическая разница, которую мне, например, придется сдавать – это около 30 предметов. Сейчас ноябрь, в июне я должна получить диплом, до этого пройти преддипломную практику. Когда мне все это успеть?» – рассказала студентка четвертого курса Любовь Корзюк, которая учится на специальности «Правоведение» [одна из пяти специальностей, которых лишили аккредитации – прим. KYKY].

Напомним, аккредитацию не дали пяти специальностям: «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». Руководство МИУ уверяет, что все замечания, которые вуз получил от Министерства образования, некритичны и исправимы. МИУ пытается обжаловать отказ от продления аккредитации в Департаменте контроля качества образования.

Министр образования Игорь Карпенко, комментируя ситуацию, говорит о другом: с его слов, недостатки учебного заведения носят существенный характер. Чиновник призвал студентов не беспокоиться: они смогут продолжить обучение в других вузах с последующей выдачей дипломов. А ректора МИУ Николая Сушу обвинил в «манипуляциях общественным мнением».

 
 
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Мы рассказывали, что Минскому инновационному университету не продлили аккредитацию. Студенты пяти специальностей, на которых учится большинство – 1600 из 1670...
 
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