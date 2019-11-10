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Фильм минского режиссёра «Франка» стал лучшим в Германии

11.11.2019 10:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский фильм «Франка», в прошлом году снятый режиссером Митрием Семеновым-Алейниковым на студии «Беларусьфильм», получил приз на фестивале в Германии. Об этом сообщает «Еврорадио».

Фильм «Франка» победил в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» на Коттбусском фестивале восточноевропейского кино.

«Франка» – лента про контуженного немецкого солдата, который приходит на хутор, где прячутся от войны женщины. Пугаясь, они чуть не убивают военного, но позже решают оставить у себя. Проект беларуского режиссера уже награжден внушительным числом наград: специальным призом жюри международного фестиваля в Казахстане, призом за лучшую женскую роль на форуме в Кыргызстане, призом зрительских симпатий на кинофестивале в Абхазии и так далее.

Митрий Семенов-Алейников родился в 1990 году в Минске. В 2011-м закончил Белорусскую государственную академию искусств по специальности актер драматического театра и кино. В 2013 поступил во ВГИК на специальность кинорежиссура и кинодраматургия. Сейчас Митрий работает режиссером, клипмейкером, сценаристом. Снял фильмы: «Одной крови», «Чудеса. Привала», «Война. Остаться человеком».

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуский фильм «Франка», в прошлом году снятый режиссером Митрием Семеновым-Алейниковым на студии «Беларусьфильм», получил приз на фестивале в Германии. Об...
 
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