Президент Боливии, правивший с страной 14 лет, ушел в отставку после требования армии

Источник материала: Ежедневник



фото: rbk.ru

Волнения в стране начались на фоне президентских выборов. Эво Моралес баллотировался на свой четвертый срок.

Многотысячные акции протеста прокатились по Боливии, начиная с 20 октября. Возмущение общественности вызвали результаты первого тура президентских выборов. Основными соперниками были Эво Моралес, баллотировавшийся на свой четвертый срок, и правый политик, лидер партии «Гражданское сообщество» Карлос Меса, возглавлявший страну с 2003 по 2005 годы, пишет РБК .

Моралес еще в день выборов заявил о своей победе. Оппозиция в ответ ссылалась на многочисленные нарушения в пользу президента. По официальным данным, Моралес набрал 47,07% голосов, Меса - 36,51%. Однако данные параллельных подсчетов голосов, в том числе экзитполлов, говорили о необходимости второго тура (по ним Моралес набрал 43,9%, а Меса — 39,4%).

После Власти Боливии предложили ОАГ, Евросоюзу и другим международным организациям проверить результаты выборов. Эво Моралес пообещал провести второй тур выборов, если фальсификация будет доказана.

Результаты аудита стали известны вчера. Эксперты ОАГ не смогли подтвердить итоги выборов и рекомендовали провести повторное голосование. После этого Эво Моралес объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда. Однако беспорядки не прекратились. В итоге к президенту обратился главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман – он призвал Моралеса отказаться от мандата ради стабильности в стране. После этого Эво Моралес подал в отставку.

Важно, что протестующие оспаривали не только результаты выборов, но и само право Моралеса участвовать в них. Моралес избирался президентом дважды – в 2005 и 2009 годах. В 2014 году участвовать в выборах он не мог, но тогда Конституционный суд разрешил президенту пойти на третий срок, объяснив, что поскольку в 2009 году в Конституцию были внесены изменения, первый срок Моралеса учитывать не следует. В феврале 2015 года на референдуме 51,3% населения проголосовали против того, чтобы разрешить президенту баллотироваться еще раз. Однако в декабре 2016 года «Движение к социализму» объявило о решении выдвинуть Моралеса еще раз, а в ноябре 2017 года Конституционный суд Боливии принял решение, согласно которому он может баллотироваться еще на один срок.

Эво Моралесу 60 лет, он первый представитель коренного населения (аймара) на посту главы государства. Родился в бедной крестьянской семье, не имеет законченного среднего образования, был фермером, выращивал коку. В 1995 году создал левую партию «Движение к социализму», в 2005 году стал президентом. Его экономический курс, направленный на снижение зависимости от международных финансовых институтов, известен как «Эвономика».



В стране проживают 11 млн, при этом в Боливии крайне низкие стандарты здравоохранения и образования, самый высокий уровень неравенства в доходах в Латинской Америке.