﻿ Международный фестиваль-конкурс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный фестиваль-конкурс

11.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

4 ноября 2019 года в г. Минске состоялся международный фестиваль- конкурс "Творчество без границ" под эгидой Министерством образования Республики Беларусь.

Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ» призван способствовать сохранению и развитию культурного наследия стран-участниц, развитию детского и молодежного фестивального движения в Республике Беларусь.

В фестивале приняли участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Казахстана, Азербайджана, России, Украины, Молдовы, а также Беларуси. Было подано около 900 заявок.

Учащиеся государственного учреждения образования "Гимназия г. Фаниполя" приняли участие в этом престижном конкурсе. Мошкина Ксения и Горелик Александр завоевали дипломы l и ll степени.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 ноября 2019 года в г. Минске состоялся международный фестиваль- конкурс "Творчество без границ" под эгидой Министерством образования Республики...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему молодёжь охотно переезжает в агрогородки? Рассказываем, как белорусам помогают решить жилищный вопрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика