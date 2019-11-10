Источник материала: Новости Дзержинска

4 ноября 2019 года в г. Минске состоялся международный фестиваль- конкурс "Творчество без границ" под эгидой Министерством образования Республики Беларусь.

Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ» призван способствовать сохранению и развитию культурного наследия стран-участниц, развитию детского и молодежного фестивального движения в Республике Беларусь.

В фестивале приняли участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Казахстана, Азербайджана, России, Украины, Молдовы, а также Беларуси. Было подано около 900 заявок.

Учащиеся государственного учреждения образования "Гимназия г. Фаниполя" приняли участие в этом престижном конкурсе. Мошкина Ксения и Горелик Александр завоевали дипломы l и ll степени.







