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Как собираются «паровозы». Наглядное пособие на примере перекрёстка бульвар-Машерова
11.11.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Пересечение проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в Бресте, по проспекту движутся автомобили. Вроде бы и запрещающий сигнал уже загорелся, но перекресток большой, водители завершают проезд.
Впереди регулируемый пешеходный переход, пешеходам загорается зеленый свет. Водитель белого Porsche тормозит: будет пропускать людей. За Porsche в той же полосе движутся еще три автомобиля. Дистанция между каждым приблизительно равна. Один водитель успевает затормозить, другой успевает, третий — не успевает. И это достаточное условие для того, чтобы собрался полноценный «паровоз» из четырех транспортных средств. Инерция, цепная реакция — так это работает.
В
Машерова — бульвар Космонавтов — перекресток непростой, там всегда интересно. Вот подборка ДТП, случившихся там недавно.
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