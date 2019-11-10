﻿ Как собираются «паровозы». Наглядное пособие на примере перекрёстка бульвар-Машерова. 21.by
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Как собираются «паровозы». Наглядное пособие на примере перекрёстка бульвар-Машерова

11.11.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сверху видно лучше. Благо читатель с ником WikiLink_Brest регулярно размещает на форуме Onliner записи с камер наблюдения, установленных на оживленных перекрестках в Бресте. Сегодня разбираемся в том, как собираются «паровозы». Просто-таки наглядное пособие, лайфхак для чайников.

Как собираются «паровозы». Наглядное пособие на примере перекрёстка бульвар-Машерова

Пересечение проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в Бресте, по проспекту движутся автомобили. Вроде бы и запрещающий сигнал уже загорелся, но перекресток большой, водители завершают проезд.

Впереди регулируемый пешеходный переход, пешеходам загорается зеленый свет. Водитель белого Porsche тормозит: будет пропускать людей. За Porsche в той же полосе движутся еще три автомобиля. Дистанция между каждым приблизительно равна. Один водитель успевает затормозить, другой успевает, третий — не успевает. И это достаточное условие для того, чтобы собрался полноценный «паровоз» из четырех транспортных средств. Инерция, цепная реакция — так это работает.

В ПДД сказано (п. 85), что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.

Машерова — бульвар Космонавтов — перекресток непростой, там всегда интересно. Вот подборка ДТП, случившихся там недавно.

 
Теги: Брест
 
 
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