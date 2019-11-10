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Люди, вы совесть имеете? Детскую площадку в парке 1000-летия завалили мусором
11.11.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока кто-то старается сделать город красивее и удобнее для жителей, кто-то банально "гадит". С неприятным чувством констатируем - Парк 1000-летия Бреста постепенно превращается в мусорку. Не спорим, контейнеров для отходов тут явно маловато, и убирают наверное, не так часто, как хотелось бы, но ведь чисто не там, где убирают, а там, где никто не мусорит! Зачем же вы так? Может быть и ветер смог "достать" что-то из урн, не спорим, однако всё равно неприятно.
Ситуация не единичная, такое продолжается всю неделю - уверяет автор фото. Больно смотреть на это, добавляет наш читатель, и просит родителей внимательнее относиться к воспитанию своих детей. Очевидно, что всё это дело рук подрастающего поколения, которое резвится на
Впрочем, более тщательно нужно подходить и к вопросу уборки территории.
А может быть, всё же придумать какой-то вариант с более вместительными контейнерами для отходов? Например, предлагаем продумать вариант с оборудованной обучающей площадкой для детей, на которой они смогут практически и в игровой форме научиться разделять отходы. За границей такие вещи встраиваются в систему отдыха детей как само собой разумеющееся, с малых лет дети знают и умеют разделять отходы, но начинается всё именно с игры.
У нас же пока вся надежда на дворника с метлой...
Как нам стало известно, детская площадка, как и сам парк 1000-летия, пока находятся в стадии строительства, и на баланс ЖКХ города эти объекты ещё не передали. Тем не менее, порядок будет наведён.
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Пока кто-то старается сделать город красивее и удобнее для жителей, кто-то банально "гадит". С неприятным чувством констатируем - Парк 1000-летия Бреста постепенно...
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