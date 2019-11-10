На перекрёстке у д. Мухавец опять мясо и монеты - кто наводит жути на жителей?

Источник материала: Виртуальный Брест

Такое происходит регулярно, раз в месяц точно можно наблюдать эту неприятную картину, уверяет нас читатель сайта, который прислал фото и видео.





В середине октября мы уже писали про этот случай .





Похоже, ничего не поменялось, загадочные выкладки продолжаются.



