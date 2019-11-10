|
На перекрёстке у д. Мухавец опять мясо и монеты - кто наводит жути на жителей?
11.11.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Такое происходит регулярно, раз в месяц точно можно наблюдать эту неприятную картину, уверяет нас читатель сайта, который прислал фото и видео.
В середине октября
Похоже, ничего не поменялось, загадочные выкладки продолжаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое происходит регулярно, раз в месяц точно можно наблюдать эту неприятную картину, уверяет нас читатель сайта, который прислал фото и видео. В середине...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)