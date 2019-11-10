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На перекрёстке у д. Мухавец опять мясо и монеты - кто наводит жути на жителей?

11.11.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Такое происходит регулярно, раз в месяц точно можно наблюдать эту неприятную картину, уверяет нас читатель сайта, который прислал фото и видео.

На перекрёстке у д. Мухавец опять мясо и монеты - кто наводит жути на жителей?

В середине октября мы уже писали про этот случай.

На перекрёстке у д. Мухавец опять мясо и монеты - кто наводит жути на жителей?

Похоже, ничего не поменялось, загадочные выкладки продолжаются.

На перекрёстке у д. Мухавец опять мясо и монеты - кто наводит жути на жителей?

 
 
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  Такое происходит регулярно, раз в месяц точно можно наблюдать эту неприятную картину, уверяет нас читатель сайта, который прислал фото и видео. В середине...
 
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