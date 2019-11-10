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«Международный день энергосбережения» проводится в Бресте

11.11.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Учащиеся учреждений образования Московского района г.Бреста 11 ноября 2019 г. принимают активное участие в областной акции «Международный день энергосбережения» под девизом «Используй энергию разумно!». Акция приурочена к Международному дню энергосбережения.

«Международный день энергосбережения» проводится в Бресте

Основная цель акции – привлечение внимания учащихся к проблеме энергосбережения, рационального использования ресурсов, воспитание экологической культуры и экологически ориентированного отношения к природе родного края.

«Международный день энергосбережения» проводится в Бресте

В рамках акции пройдут экологические игры, выступления экотеатров, тематические классные и информационные часы, экологические рейды и др.

 
Теги: Брест
 
 
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  Учащиеся учреждений образования Московского района г.Бреста 11 ноября 2019 г. принимают активное участие в областной акции «Международный день...
 
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