«Международный день энергосбережения» проводится в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Учащиеся учреждений образования Московского района г.Бреста 11 ноября 2019 г. принимают активное участие в областной акции «Международный день энергосбережения» под девизом «Используй энергию разумно!». Акция приурочена к Международному дню энергосбережения.





Основная цель акции – привлечение внимания учащихся к проблеме энергосбережения, рационального использования ресурсов, воспитание экологической культуры и экологически ориентированного отношения к природе родного края.





В рамках акции пройдут экологические игры, выступления экотеатров, тематические классные и информационные часы, экологические рейды и др.