Дожди идут, а грибов больше не становится. Зато в лесу можно снимать кино про Бабу-ягу

Источник материала: Виртуальный Брест

Один из прошедших ну очень длинных выходных было решено посвятить тихой охоте. Вдруг захотелось солянки с зелёнками или подзелёнками. Поехали в сторону Малориты и повернули на дорогу, ведущую к полигону твёрдых бытовых отходов (ТБО). Когда-то здесь грибы собирали корзинами и вёдрами, ну в очень больших количествах.





Однако в этот раз нас ждало разочарование. «Наш» лес за прошедшие годы сильно зарос кустарником, в другом масса поваленных деревьев и сухостоя. Можно снимать кино про Бабу-ягу. Грибы впрочем, были, как и масса приехавших из Бреста грибников.





Однако многие даже небольшие грибы выглядели, как засушенные или были покрыты плесенью от избытка влаги.





За пару часов блужданий по лесу нашли на просеке парочку белых. Дно корзины и ведра прикрыли подзелёнками и польскими. Там же оказалось немного лисичек, да парочка зонтиков. В общем, на солянку насобирали.





За время блужданий по дебрям вымокли и извазюкали одежду зеленью покрывающей мокрые стволы деревьев. Пришлось в срочном порядке отправляться домой, парить ноги и пить разные порошки для профилактики простудных заболеваний.