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Дожди идут, а грибов больше не становится. Зато в лесу можно снимать кино про Бабу-ягу

11.11.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Один из прошедших ну очень длинных выходных было решено посвятить тихой охоте. Вдруг захотелось солянки с зелёнками или подзелёнками. Поехали в сторону Малориты и повернули на дорогу, ведущую к полигону твёрдых бытовых отходов (ТБО). Когда-то здесь грибы собирали корзинами и вёдрами, ну в очень больших количествах.

Дожди идут, а грибов больше не становится. Зато в лесу можно снимать кино про Бабу-ягу

Однако в этот раз нас ждало разочарование. «Наш» лес за прошедшие годы сильно зарос кустарником, в другом масса поваленных деревьев и сухостоя. Можно снимать кино про Бабу-ягу. Грибы впрочем, были, как и масса приехавших из Бреста грибников.

Дожди идут, а грибов больше не становится. Зато в лесу можно снимать кино про Бабу-ягу

Однако многие даже небольшие грибы выглядели, как засушенные или были покрыты плесенью от избытка влаги.

Дожди идут, а грибов больше не становится. Зато в лесу можно снимать кино про Бабу-ягу

За пару часов блужданий по лесу нашли на просеке парочку белых. Дно корзины и ведра прикрыли подзелёнками и польскими. Там же оказалось немного лисичек, да парочка зонтиков. В общем, на солянку насобирали.

Дожди идут, а грибов больше не становится. Зато в лесу можно снимать кино про Бабу-ягу

За время блужданий по дебрям вымокли и извазюкали одежду зеленью покрывающей мокрые стволы деревьев. Пришлось в срочном порядке отправляться домой, парить ноги и пить разные порошки для профилактики простудных заболеваний.

 
Теги: Брест
 
 
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  Один из прошедших ну очень длинных выходных было решено посвятить тихой охоте. Вдруг захотелось солянки с зелёнками или подзелёнками. Поехали в сторону Малориты...
 
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