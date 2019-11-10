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Прокуратура выявила упущения в обеспечении безопасности учреждений образования

11.11.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Органы прокуратуры Брестской области в отдельных учреждениях образования региона выявили недостатки в обеспечении безопасности. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура выявила упущения в обеспечении безопасности учреждений образования

"Проверенные учреждения соблюдали требования профильных норм. Только в отдельных случаях прокурорские работники выявили недостатки и упущения, - отметили в Генпрокуратуре. - На территориях школ в Бресте, Березовском, Ивацевичском, Лунинецком, Пружанском, Столинском районах установлены факты нарушений правил пожарной безопасности и санитарных норм. И это при наличии подписанных без замечаний паспортов готовности школ к учебному процессу".

В частности, в одной из школ Лунинецкого района по требованию прокурора были закреплены футбольные ворота, которые ранее не имели надежной фиксации и могли упасть. В этом же районе после проверки на спортплощадках некоторых учреждений демонтированы небезопасные металлические конструкции. От остатков металлолома очистили территории школ в Столинском районе, в Пружанском - отремонтировали игровое оборудование в детских садах и учебно-педагогических комплексах.

"Для предупреждения аварий с участием детей отделам по образованию райисполкомов поручено обустроить автогородки по практическому изучению ПДД и отработке навыков безопасного поведения на базе учреждений дошкольного и общего среднего образования", - добавили в Генпрокуратуре.

Прокуратура выявила упущения в обеспечении безопасности учреждений образования

По результатам проверок прокуроры внесли 14 актов надзора об устранении нарушений законодательства, результаты исполнения которых взяты на контроль.

 
Теги: Брест
 
 
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  Органы прокуратуры Брестской области в отдельных учреждениях образования региона выявили недостатки в обеспечении безопасности. Такая информация...
 
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