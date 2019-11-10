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Прокуратура выявила упущения в обеспечении безопасности учреждений образования
11.11.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Органы
"Проверенные учреждения соблюдали требования профильных норм. Только в отдельных случаях прокурорские работники выявили недостатки и упущения, - отметили в Генпрокуратуре. - На территориях школ в Бресте, Березовском,
В частности, в одной из школ Лунинецкого района по требованию прокурора были закреплены футбольные ворота, которые ранее не имели надежной фиксации и могли упасть. В этом же районе после проверки на спортплощадках некоторых учреждений демонтированы небезопасные металлические конструкции. От остатков металлолома очистили территории школ в Столинском районе, в Пружанском - отремонтировали игровое оборудование в детских садах и учебно-педагогических комплексах.
"Для предупреждения аварий с участием детей отделам по образованию райисполкомов поручено обустроить автогородки по практическому изучению
По результатам проверок прокуроры внесли 14 актов надзора об устранении нарушений законодательства, результаты исполнения которых взяты на контроль.
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Органы прокуратуры Брестской области в отдельных учреждениях образования региона выявили недостатки в обеспечении безопасности. Такая информация...
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