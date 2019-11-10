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В Бресте водитель собрал «паровоз» из четырех авто

11.11.2019 11:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте водитель Ford собрал «паровоз» из четырех автомобилей. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Видео: WikiLink Интернет-Провайдер

ДТП произошло днем 8 ноября на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова. На записи видно, как водитель Ford Escort ускоряется на перекрестке, проскакивая его уже на желтый сигнал светофора, и врезается в остановившиеся для пропуска пешеходов Fiat, Opel и Porsche.

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло днем 8 ноября на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова.
 
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