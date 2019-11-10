|
В Бресте водитель собрал «паровоз» из четырех авто
Источник материала: Tut.by
В Бресте водитель Ford собрал «паровоз» из четырех автомобилей. Происшествие
ДТП произошло днем 8 ноября на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова. На записи видно, как водитель Ford Escort ускоряется на перекрестке, проскакивая его уже на желтый сигнал светофора, и врезается в остановившиеся для пропуска пешеходов Fiat, Opel и Porsche.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло днем 8 ноября на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)