В Бресте водитель собрал «паровоз» из четырех авто

Источник материала: Tut.by

В Бресте водитель Ford собрал «паровоз» из четырех автомобилей. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

ДТП произошло днем 8 ноября на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова. На записи видно, как водитель Ford Escort ускоряется на перекрестке, проскакивая его уже на желтый сигнал светофора, и врезается в остановившиеся для пропуска пешеходов Fiat, Opel и Porsche.