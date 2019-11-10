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Белоруска завоевала титул вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира Plus Size»
11.11.2019 11:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Украине завершился международный конкурс красоты «Мисс Мира Plus Size». По его результатам белорусская участница Наталья Колесникова завоевала титул вице-мисс. Первое место разделили представительницы Бразилии и Суринама, пишет
Наталья Колесникова – бизнесвумен и совладелица нескольких компаний в разных сферах: от строительно-монтажных работ, оптовой торговли стройматериалами до международного туризма. Она замужем, у нее двое детей. Наталья пошла на конкурс, чтобы подать пример дочери и вдохновить ее не только деловыми мамиными успехами, но и красотой.
На «Мисс Мира Plus Size» члены жюри оценивали не только внешность конкурсанток. Было уделено внимание миссии девушек, которые они транслируют через участие в конкурсе, жизненные ценности, навыки самопрезентации и личные истории.
Помимо Натальи Колесниковой, Беларусь в конкурсе представляли минчанки Инга Булицкая и Виктория Клевец. Первая из них получила титул «Мисс экстравагантность», другая – «Мисс творчество». Примечательно, что в пятерку лучших вошла красавица из Латвии, которая родилась в Беларуси и сейчас часто бывает в нашей стране.
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Международный конкурс красоты прошел в Киеве.
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