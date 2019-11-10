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«Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО
Источник материала: Tut.by
Новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56×45 стандарта НАТО. Об этом
По словам Сергея Уржумцева, основная группа новейших автоматов существует сейчас в калибрах 5,45 и 7,62. Но сейчас у концерна «Калашников» есть экспортный заказ на АК-12 калибра 7,62×51. «Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56×45 стандарта НАТО», — заявил Уржумцев.
АК-12
Гражданская версия нового автомата — АК-TR3 —
Разработка АК-12 велась с 2011 года для включения в боевую экипировку «Ратник», известную как «комплект солдата будущего».
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Сейчас у концерна «Калашников» есть экспортный заказ на АК-12 калибра 7,62×51.
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