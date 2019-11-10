Как часто можно делать рентген

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О том, какие существуют ограничения по количеству дозовой нагрузки при медицинских исследованиях, можно ли делать несколько рентгенографий в короткий промежуток времени и при каком исследовании дозовая нагрузка выше, «АиФ » рассказал врач-рентгенолог, руководитель службы лучевой диагностики частной клиники Кирилл Харламов.



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Есть ли ограничения по количеству рентгенографий в месяц или год?

По словам Кирилла Харламова, существует регламент для медицинских работников, работающих с рентгеновским излучением. «Для рентгенлаборантов и врачей-рентгенологов дозовая нагрузка не может превышать 100 миллизиверт за пять лет или 20 миллизиверт в год. Это показатель, после которого, во-первых, нужно отстранить сотрудника от работы на некоторое время, во-вторых, разбираться, почему была получена такая дозовая нагрузка, и в-третьих, отправить работника на санаторно-курортное лечение», — поясняет эксперт.

Между тем для пациентов подобного ограничения не существует. «Какого-то норматива по количеству дозовой нагрузки, после которого пациенту нельзя больше проводить исследования, нет. Как и данных о том, что нельзя делать рентгенографию чаще определенного количества раз в неделю или в месяц. Все очень индивидуально. Мы отличаемся по разным показателям, начиная от веса, роста, возраста, заканчивая тем, как быстро из организма выводятся радикалы, которые образуются в процессе прохождения рентгеновского излучения. Основное противопоказание для исследований, в которых используются рентгеновские лучи, — это беременность», — добавляет Харламов.

В каком случае назначается рентгенография?

По словам врача-рентгенолога, если у пациента есть подозрение на какую-либо патологию либо существующее заболевание, решение о проведении рентгенографии принимает врач. «Клиническую целесообразность определяет врач, который ведет пациента, клиницист, в помощь ему всегда приходит диагност. Они принимают решение направлять пациента на исследование, если без этого нельзя будет помочь человеку и у него будет прогрессировать заболевание», — говорит Харламов.

По словам специалиста, если между лечащим врачом и пациентом есть доверие, то качество и результаты лечения всегда будут лучше. «Пациент может и должен задавать вопросы о том, зачем ему делают исследование, точно ли оно нужно. Врач-клиницист понимает предполагаемый объем дозовой нагрузки и обычно старается его максимально снизить, — поясняет Харламов. — Современные разработки в лучевой диагностике направлены на снижение минимальной дозовой нагрузки и повышение информативности получаемых данных».

Можно ли проводить несколько рентгеновских исследований подряд?

Существуют состояния, при которых нужно делать несколько исследований, связанных с лучевой нагрузкой (компьютерная томография, рентгенография и т.д.), даже в короткие периоды времени. «Если у пациента было удалено либо нейтрализовано какое-либо новообразование, спустя какое-то время проводится динамическое наблюдение. Несколько раз в год, раз в два года или с другой периодичностью может потребоваться проведение исследования. Опять же клиницист принимает решение о том, нужно ли их проводить дальше или нет. Если же мы говорим про скрининг, то, например, женщинам после определенного возраста рекомендуется делать маммографию с определённой периодичностью (после 40−50 лет раз в два года или раз в год, в разных странах разные подходы). В скрининговом исследовании используется очень маленькая дозовая нагрузка, и если его проходить раз в год, то это никак не отразится на каких-то показателях человеческого организма», — добавляет эксперт.

При каких исследованиях дозовая нагрузка выше?

По словам врача, при рентгенографии на объем дозовой нагрузки влияют параметры телосложения, например, состояние жировой клетчатки человека. При исследовании одного и того же органа дозовая нагрузка у тучного пациента будет больше, чем у стройного.

Также дозовая нагрузка различается при рентгене разных регионов тела. «При исследовании органов брюшной полости объем излучения, которое проходит через человеческий организм, больше, чем при исследовании кисти. Чтобы рентгеновский луч прошел через брюшную полость и диагност получил результат, который позволит ему написать заключение по текущей клинической ситуации, нужна большая нагрузка на рентгеновскую трубку», — поясняет Харламов.