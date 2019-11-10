Проект указа президента: из ландшафтной зоны у «Лебяжьего» исключают еще 25 гектар под застройку

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком подготовил проект указа президента, которым из ландшафтно-рекреационной зоны между МКАД и заказником «Лебяжий» исключается 25 гектар земли для размещения там жилья, детского центра, экологического и прогулочного парка. Документ опубликован в телеграм-канале « МотолькоПомоги ».



Изображение: карта «Яндекс»

В документе сказано, что указ готовится во исполнение протокола поручений президента, которые он дал в марте на встрече с главой Минска Анатолием Сиваком. В частности — сформировать участок (или несколько) в границах Тимирязева-МКАД-Победителей-заказник «Лебяжий» для последующей продажи права его застройки на аукционе.

В итоге недавно Мингорисполком подготовил проект указа, которым предлагается исключить из ландшафтно-рекреационной зоны участок в 25,5 гектар в примерно таких границах:

Эту землю предлагается включить в состав жилой смешанной застройки и разместить тут вот что:

1) жилой комплекс смешанной этажности (но не более 9 этажей) повышенной комфортности. Общая площадь жилого фонда — более 40 тысяч квадратных метров. Тут предполагается также строительство детского сада;

2) многофункциональный семейный развлекательный комплекс «Детский мир», который включает крытый всесезонный крытый парк аттракционов республиканского уровня площадью около 15 тысяч квадратных метров, плюс точки питания, общепита и другое;

3) тематический парк экологической направленности с выходом по экотропам в заказник «Лебяжий»;

4) прогулочный парк с физкультурно-оздоровительными и детскими площадками.





























Проект указа направлен на согласование различным госорганам. Мингорисполком просит согласовать его в максимально короткие сроки.

(Будет дополнено)